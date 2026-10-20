3° Memorial Samuele Parma: motori e sfide al centesimo nell’entroterra riminese

Da San Marino a Coriano, 70 chilometri di prove tecniche per la penultima gara del Trofeo della Romagna Regolarità, nel ricordo di Samuele.

Una giornata di sole, strade suggestive e sfide decise sul filo dei centesimi. È stata questa la cornice della terza edizione del Memorial Samuele Parma, manifestazione che ha unito sport, passione automobilistica e memoria, richiamando numerosi equipaggi per la penultima prova del Trofeo della Romagna Regolarità. L’evento nasce dalla volontà di papà Andrea di ricordare il figlio Samuele, scomparso prematuramente in un tragico incidente stradale. Una passione per i motori condivisa con tutta la famiglia e che continua a vivere attraverso un appuntamento capace di riunire appassionati e concorrenti nel segno dell’amicizia, della convivialità e dello sport.

Settanta chilometri tra tecnica e precisione

Con partenza da San Marino e arrivo a Coriano, nel Riminese, il percorso si è sviluppato per circa 70 chilometri, attraversando alcuni degli scorci più caratteristici dell’entroterra romagnolo. L’itinerario ha toccato anche Santarcangelo di Romagna, Torriana e Verucchio, alternando prove di precisione e controlli di transito. Un tracciato tecnico e selettivo, caratterizzato da strade guidate che hanno richiesto concentrazione, sensibilità e grande affiatamento tra pilota e navigatore. Nella regolarità automobilistica, infatti, ogni dettaglio può fare la differenza: bastano pochi centesimi di secondo per modificare una classifica e decidere il risultato finale. Gli equipaggi si sono così confrontati in una gara combattuta, nella quale esperienza e precisione si sono rivelate decisive, confermando il livello tecnico della manifestazione.

Racing Team Le Fonti domina la classifica assoluta

A firmare una prestazione straordinaria nella classifica assoluta sono stati gli equipaggi del Racing Team Le Fonti, capaci di conquistare tutte e tre le posizioni del podio. Il successo è andato a Brighi/Camporesi, al volante di una Lancia Fulvia Rally 1.3 HF. Seconda posizione per Porcellini/Porcellini, in gara su Fiat 127, mentre il terzo posto è stato conquistato da Bentivogli/Morena, su Fiat 124 Abarth. Un risultato che premia la precisione e la competitività della scuderia, protagonista assoluta di questa edizione del Memorial.

Scuderia HF, risultati importanti in diverse classi

Positiva anche la partecipazione della Scuderia HF, presente con otto equipaggi e capace di raccogliere piazzamenti significativi nei diversi raggruppamenti. Nel 5° raggruppamento è arrivata la vittoria di Del Ben/Del Ben, in gara su Fiat Abarth 595, davanti all’equipaggio Gatti/Tampieri, su Land Rover Evoque. Nel 4° raggruppamento, seconda posizione per Maestri/Maestri, al volante di una Citroën C2 VTS. Il 3° raggruppamento ha visto conquistare il terzo posto a Bellucci/Arigossi, su Samba Rallye 1.3, mentre nel 1° raggruppamento è arrivata la seconda posizione di Parma/Pasini, su Alfa Romeo GT Junior. Da segnalare anche il terzo posto nella classifica conduttrici ottenuto da Maddalena Lorusso, esordiente al Memorial, affiancata dal navigatore Manuel Maestri a bordo di una Ford Focus. Un risultato significativo che arricchisce il bilancio della manifestazione e sottolinea il valore di una partecipazione capace di coniugare esperienza e nuove presenze.

Il ricordo di Samuele continua attraverso i motori

Oltre ai risultati sportivi, il Memorial ha confermato il proprio valore umano e aggregativo. La giornata si è conclusa presso l’agriturismo La Graziosa, dove gli equipaggi si sono ritrovati per condividere il pranzo, raccontare le emozioni della gara e rivivere i momenti più significativi del percorso. Un finale all’insegna della convivialità, in piena sintonia con lo spirito dell’iniziativa, che va oltre la competizione e mette al centro le relazioni, la passione comune e il piacere di ritrovarsi. Il terzo Memorial Samuele Parma si conferma così un appuntamento capace di tenere insieme il fascino delle auto, la precisione della regolarità e il valore della memoria. Anno dopo anno, la manifestazione rinnova il ricordo di Samuele attraverso ciò che amava di più, trasformando la passione per i motori in un'occasione di incontro e condivisione.







