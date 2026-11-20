Un ritorno col botto 35 quintali di Baccalà serviti, la festa di Villa Verucchio è un successo

Parte del ricavato al Punto Rosa e al restauro del crocifisso del Convento di Santa Croce

Un ritorno con il botto. La “Festa del Baccalà” che dopo un’assenza di sette anni ha visto andare in scena la sua 13esima edizione fra giovedì 12 e lunedì 16 novembre ha fatto registrare numeri davvero record, segnale di quanta fosse l’attesa per un evento che si era ritagliato nel tempo uno spazio nel cuore della comunità grazie all’eccellenza gastronomica e all’ingrediente speciale della solidarietà. Fin dal primo anno, una volta pagate le spese tutto ciò che rimaneva è stato infatti devoluto in beneficenza: nel tempo hanno beneficiato del ricavato Ior, Irst di Meldola, Punto Rosa, associazioni per la lotta alla Fibrosi Cistica, Parrocchie Caritas e Asg del territorio e per quattro anni consecutivi si è riusciti a portare aiuti e generi di conforto alla cittadina marchigiana di Caldarola colpita dal terremoto, ospitando anche il sindaco e una delegazione proprio alla festa.

“Stiamo ultimando tutti i conteggi e con questa edizione destineremo la cifra raccolta al Punto Rosa e al Convento di Santa Croce per contribuire al restauro in corso del Crocifisso dei Frati Francescani” rivela Mirco Guidi, che con la sua Gm Group è stato chiamato a organizzare questo grande ritorno che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Verucchio. Per poi snocciolare numeri davvero record: “In cinque giorni abbiamo ospitato nel tendone allestito lungo via Valle oltre 4000 persone, per cui il nostro fantastico staff ha cucinato qualcosa come 35 quintali di baccalà utilizzando 5 quintali di ottimo olio dell’Oleificio Carlini di Pio Fantini. Ha risposto presente davvero tantissima gente e sono orgoglioso dei complimenti ricevuti dalla sessantina di volontari suddivisi fra Gm Group, Ci.Vi.Vo Eventi, Scout e Pro loco: donne e uomini guidati dalla Palma e la Lina e coordinati in cucina magistralmente da Andrea Semprini. Li ringrazio tutti e ringrazio Pio Fantini della fiducia accordatici per cercare di riportare in auge una bella tradizione. Ci vediamo nel 2027”.