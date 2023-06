Rimini e il problema parcheggi: ‘Perché bloccato ampliamento dello Scarpetti?’

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Gioenzo Renzi, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale a Rimini, chiede all'amministrazione ragguagli sui lavori di riqualificazione dell'area Fox e di realizzazione del nuovo parcheggio di 330 posti auto. Inoltre attacca sul mancato ampliamento del parcheggio "Scarpetti": l'amministrazione comunale non ha dato seguito alla convenzione stipulata il 26 maggio del 2011 con Parking Gest srl, che avrebbe ampliato gli stalli da 287 a 433, con un incremento di 146 posti auto, in cambio dell'eliminazione degli stalli gratuiti adiacenti lo "Scarpetti" e il parcheggio "Fiori".

"Sulla base delle risposte ottenute all’interrogazione consigliare da me presentata al sindaco – evidenzia Renzi – dobbiamo constatare e annunciare che l’amministrazione comunale non è più interessata all’ampliamento del parcheggio Scarpetti". La motivazione è che gli stalli siano sufficienti a soddisfare la richiesta di posti auto, una risposta che non convince Renzi: "Il parcheggio Scarpetti è quasi sempre pieno, per la ricaduta del carico di traffico proveniente da via Marecchiese". Resta inoltre insoluto "il problema della Convenzione, non rispettata da un decennio, che potrebbe comportare l’aumento delle tariffe nei parcheggi Flori e Scarpetti, gestiti da Parking Gest".