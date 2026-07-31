"A cena da Giorgio": Riccione racconta la storia dello Zanarini tra libri, ricordi e dolce vita

Lunedì 3 agosto a piazzale Ceccarini un appuntamento di "Senza fine – Parole e libri sotto luna e stelle di Riccione" con Francesca Zanarini, i fratelli Enrico e Matteo, Antonio Bagnoli e Simone Annicchiarico

Prosegue a pieno ritmo il calendario di “Senza fine – Parole e libri sotto luna e stelle di Riccione”, la rassegna culturale promossa dal Comune di Riccione dedicata ai libri, agli autori e al dialogo sulla scrittura contemporanea. Un percorso che sta accompagnando l'estate riccionese insieme a scrittori, giornalisti, saggisti e protagonisti della scena culturale italiana.

Lunedì 3 agosto, alle ore 21:15, in piazzale Ceccarini, la rassegna ospiterà un appuntamento speciale dedicato alla storia della grande ristorazione, alla convivialità e ai ricordi d'autore. Francesca Zanarini salirà sul palco insieme ai fratelli Enrico e Matteo, ad Antonio Bagnoli (direttore editoriale di Pendragon) e al conduttore e autore televisivo Simone Annicchiarico per presentare il volume “A cena da Giorgio. Ricette, racconti e ospiti illustri di Casa Zanarini” (Pendragon, 2025).

La serata proporrà un viaggio affascinante dietro le quinte di una tradizione culinaria e dell'ospitalità d'eccellenza. Attraverso ricette, fotografie, testimonianze e ricordi personali, l'autrice ripercorrerà le vicende della propria famiglia e dello storico locale, per decenni punto di riferimento della vita mondana e culturale della Riviera, frequentato da artisti e personalità dello spettacolo.

Particolarmente suggestivo si preannuncia il confronto tra Francesca Zanarini e Simone Annicchiarico, figlio di Walter Chiari e Alida Chelli, attraverso un dialogo che intreccerà memoria privata e collettiva, rievocando la Riccione che ha contribuito a costruire l'immaginario della dolce vita.

Più che una tradizionale presentazione di un libro, la serata sarà un vero e proprio racconto della memoria di Riccione. Mentre sul palco prenderanno forma i ricordi e gli episodi della straordinaria vicenda dello storico Zanarini, il ledwall di piazzale Ceccarini si trasformerà in una narrazione visiva dal vivo, nella quale la giovane artista Alberta Hilde Corsucci accompagnerà i racconti creando, in tempo reale, un percorso fatto di fotografie d'epoca, ritagli di giornale, album che si sfogliano e memorabilia, intrecciando immagini e parole in un'unica esperienza. A guidare l'incontro sarà il giornalista Francesco Cesarini, presidente di Famija Arciunesa, l'associazione che da anni custodisce e valorizza la memoria storica della città e che ha dedicato già un articolo di approfondimento alla straordinaria storia dello Zanarini.

L’ingresso all'evento è libero e, in caso di maltempo, la serata si svolgerà presso il Palazzo del Turismo (piazzale Ceccarini 11). Durante l'incontro sarà attivo il bookshop ufficiale curato dalla libreria Mondadori Bookstore Riccione, e al termine della presentazione il pubblico potrà incontrare gli autori per il firmacopie.



