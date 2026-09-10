A San Mauro Mare la finale di “Miss Mamma Italiana Evergreen”
Sabato 12 settembre all’Arena Arcobaleno 35 mamme over 56 da tutta Italia in gara per il titolo 2026
“Miss Mamma Italiana Evergreen” sarà eletta sabato 12 settembre a San Mauro Mare.
“Miss Mamma Italiana” giunto alla sua 33° edizione, è una produzione esclusiva della Società Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, è il primo concorso nazionale di bellezza e simpatia con marchio registrato, il suo obiettivo principale è valorizzare la figura della mamma nella sua completezza: donna, lavoratrice, compagna, punto di riferimento della famiglia e presenza attiva nella società. Il concorso offre alle partecipanti l’opportunità di raccontarsi, mostrare le proprie capacità, condividere esperienze personali e rimettersi in gioco. Nel corso degli anni, il palco di “Miss Mamma Italiana” ha accolto storie di maternità, lavoro, sacrificio, rinascita personale e coraggio. Non viene quindi premiata soltanto la bellezza esteriore, ma soprattutto l’autenticità, la personalità e la storia di ogni mamma.
Il concorso si è suddiviso in tre categorie: “Miss Mamma Italiana” per le mamme dai 25 ai 45 anni (la Finale si è tenuta lo scorso mese di agosto a Bellaria Igea Marina ed ha visto vincitrice Laura Mascheroni); “Miss Mamma Italiana GOLD” per le mamme dai 46 ai 55 anni (la Finale si è tenuta lo scorso mese di luglio ad Abano Terme - Padova ed ha visto vincitrice Rachele Cicoria) e “Miss Mamma Italiana Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.
“Miss Mamma Italiana Evergreen” quest’anno vede in gara 35 mamme, provenienti da tutta Italia, per aggiudicarsi lo scettro e la corona che nel 2026 sono andati alla 56enne farmacista pugliese Carmelinda Lombardi, mamma di Maria Antonietta, Mafalda e Vito Alberto, di 25, 22 e 20 anni.
“Miss Mamma Italiana EVERGREEN” gode del Patrocinio del Comune di San Mauro Pascoli e si svolgerà sabato 12 settembre, con inizio alle ore 21.30 all’Arena Arcobaleno di San Mauro Mare (ingresso gratuito). L’evento Finale sarà condotto da Paolo Teti e da Barbara Semeraro.
Le iscrizioni al concorso sono gratuite, maggiori informazioni si possono ottenere contattando la segreteria di “Miss Mamma Italiana” al numero 0541 344300 o consultando il sito www.missmammaitaliana.it