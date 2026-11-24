A San Vito il ragù finisce nell'hamburger: Birgo lancia il Ragù Smash con la ricetta di Nonna Gisella

L'ex macelleria propone un'edizione limitata che unisce smash burger e ragù romagnolo. Il panino sarà disponibile fino al 30 novembre

In Romagna il ragù ha un indirizzo quasi obbligato: sopra un piatto di tagliatelle, meglio se fatte in casa. A San Vito, però, qualcuno ha deciso di cambiare le regole e infilarlo dentro un hamburger. Si chiama Birgo Ragù Smash l'ultima proposta di Birgo Burger, un incontro tra street food e cucina di casa che porta nel panino una ricetta di famiglia, quella di Nonna Gisella.

L'idea è nata dopo aver assaggiato un ragù in un ristorante dell'entroterra. Colpiti dal sapore, i fratelli Bordoni hanno chiesto a Nonna Gisella la sua ricetta, immaginando di abbinarla a uno smash burger. Il risultato è una proposta in edizione limitata che punta su un ingrediente ben preciso: il vero ragù romagnolo, preparato secondo la tradizione di famiglia, e non una salsa industriale che ne richiama soltanto il gusto. Per Birgo, realtà nata oltre dieci anni fa nell'ex macelleria di San Vito, il legame con la Romagna è parte dell'identità del locale. Fin dall'inizio i fratelli Bordoni hanno scelto di definire il proprio prodotto un "hamburger romagnolo", puntando su materie prime selezionate e una filiera corta. Anche l'immagine del locale richiama il mondo contadino, dal pandino a quadretti biancoverdi, ispirato alle tovaglie delle nonne, al motto "una storia di campagna".

«Il nostro è un tributo alle nonne romagnole, al loro ragù lento, figlio di ore di pazienza, al profumo del pranzo della domenica che metteva tutti d'accordo», raccontano dal locale. Un sapore che, nelle intenzioni dei titolari, deve riportare alla memoria i pranzi in famiglia e i piatti preparati con calma. A completare il panino c'è la carne selezionata dalla Fattoria Fontetta. I fratelli Bordoni difendono la scelta anche dalle possibili obiezioni dei più tradizionalisti: «Non è soltanto una provocazione o un'idea di marketing. Crediamo davvero che il connubio fra questi due sapori si sposi alla perfezione».

A raccontare lo spirito dell'iniziativa c'è anche una fotografia pubblicata sui social, con Federico, dipendente storico e volto del locale, accanto a Nonna Gisella, che lo accarezza come farebbe con un nipote. Tra loro, immancabile, un mestolo di ragù. Il Birgo Ragù Smash è disponibile soltanto per un periodo limitato, fino al 30 novembre. Per chi considera il ragù un'esclusiva delle tagliatelle, la proposta è una piccola provocazione. Per gli altri, l'occasione di assaggiare una versione decisamente insolita di un classico romagnolo.