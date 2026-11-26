Le parole di Benaglia "A Torre Pedrera notti di spaccio e violenza", l'associazione Quartiere 5 lancia l'allarme

L'associazione precisa: "Siamo stati sollecitati da un gruppo di abitanti che non vivono più serenamente"

"C'è chi ha paura a portare fuori il cane la sera, chi rientra a casa guardandosi alle spalle, chi tiene i figli chiusi in casa". Stefano Benaglia, presidente dell'associazione Quartiere 5, lancia l'allarme sicurezza a Torre Pedrera. "Notti di spaccio e violenze nelle vie interne", le parole laconiche di Benaglia, che ha raccolto le segnalazioni di un gruppo di abitanti "che non riesce più a vivere con serenità le proprie strade". Le criticità non riguardano il lungomare, ma le vie interne: "Quando cala il buio, il movimento è solo quello legato allo spaccio e alla microcriminalità. Auto che si fermano pochi minuti e ripartono, gruppi che presidiano gli angoli delle strade, scambi alla luce dei lampioni. E sempre più spesso tensioni che degenerano in risse, fino agli accoltellamenti". E c'è un elemento che i residenti sottolineano: "Secondo quanto riferito, chi gestisce questi traffici farebbe base in alcune strutture alberghiere della zona, già segnalate più volte alle forze dell'ordine. Tutti sanno dove sono. Le segnalazioni sono state fatte, e non una volta sola, le parole dei cittadini. Eppure la situazione è sempre la stessa. È questo che fa più rabbia: avere la sensazione di aver fatto tutto quello che un cittadino può fare, senza che cambi nulla".

La stagione invernale amplifica il problema, evidenzia il Quartiere 5: "Alberghi chiusi, case vuote, strade deserte: un vuoto che chi delinque sa occupare in fretta. Torre Pedrera d'estate accoglie migliaia di turisti e viene raccontata come una cartolina. Ma chi ci vive tutto l'anno merita la stessa attenzione. Deve essere chiaro che non esistono quartieri di serie B". L'associazione riconosce "l'impegno delle forze dell'ordine, chiamate a coprire un territorio ampio con risorse limitate. Ma riteniamo che sia arrivato il momento di una risposta diversa: controlli mirati e costanti nelle ore notturne nelle vie interne, verifiche puntuali sulle strutture già segnalate, più illuminazione e videosorveglianza nei punti critici. E soprattutto un segnale chiaro da parte delle istituzioni che la zona nord di Rimini non è stata dimenticata". L'appello ai residenti è a continuare a segnalare: "chiamare il 112 ogni volta che si assiste a episodi sospetti, denunciare, non abituarsi. Il rischio più grande è l'assuefazione. Quando la gente smette di indignarsi e comincia a convivere con lo spaccio sotto casa, quel territorio è già perso. Torre Pedrera non è persa. Ma il tempo per intervenire è adesso, prima che qualcuno si faccia male sul serio".