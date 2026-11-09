A Verucchio il cinema racconta il paesaggio

Dal 29 novembre al 20 dicembre quattro proiezioni dedicate al rapporto tra ambiente e immaginario. Dall’8 dicembre alla Pinacoteca una mostra con le opere dell’illustratrice Nan Lawson.

Che rapporto c’è tra cinema e paesaggio? Un film può cambiare il modo in cui guardiamo un luogo, fino a influenzarne il ricordo e la percezione? Da queste domande nasce "Verucchio - Paesaggi da Cinema", il nuovo progetto culturale promosso dal Comune insieme a Soggettiva Gallery, galleria italiana specializzata in Alternative Movie Poster.

Il programma si svilupperà tra il 29 novembre e il 20 dicembre con quattro proiezioni, accompagnate da incontri introduttivi, e una mostra alla Pinacoteca di Verucchio, in calendario dall’8 dicembre al 14 febbraio 2027. Al centro ci sarà il cinema d’animazione, scelto per la capacità di costruire paesaggi attraverso disegno, pittura e immaginazione, trasformandoli in parte integrante del racconto.

I film proposti sono quattro: "Loving Vincent", in cui i paesaggi richiamano il mondo interiore di Van Gogh; "Flow", vincitore dell’Oscar 2025, che immagina una natura trasformata dall’acqua; "La tartaruga rossa", riflessione sul rapporto tra uomo e ambiente; e "L’isola dei cani" di Wes Anderson, ambientato in uno scenario artificiale e distopico realizzato in stop-motion. Le proiezioni si terranno al Teatro Pazzini di Verucchio e all’Auditorium della scuola Gianni Rodari di Villa Verucchio. A introdurle saranno Sonia Fabbrocino, presidente di Ecomuseo Rimini, e Samuele Grassi, grafico e illustratore.

Accanto al programma cinematografico, la Pinacoteca ospiterà la mostra "Paesaggi da Cinema: lo sguardo di Nan Lawson", con opere provenienti dalla collezione privata di Soggettiva Gallery. L’illustratrice americana reinterpreta celebri film attraverso ambientazioni, architetture e atmosfere, spesso senza raffigurare i personaggi. L’inaugurazione è fissata per martedì 8 dicembre alle 17.30, con una visita introdotta da Alessandro Giovanardi, storico e critico d’arte e direttore dei Musei comunali di Rimini. L’ingresso sarà libero.