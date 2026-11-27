Appuntamento al 6 marzo 2027 A Verucchio torna lo storico festival dell'imitazione

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per selezionare i 25 cantanti concorrenti

Dopo più di quarant’anni dalla prima edizione, si prepara a tornare in scena il Mostrival, lo storico e irriverente festival dell’imitazione di Villa Verucchio. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per selezionare i 25 cantanti che saliranno sul palco della Sala Romagna come protagonisti dello spettacolo. La data del nuovo Mostrival è quella di venerdì 6 marzo 2027. Il termine ultimo per iscriversi è domenica 10 gennaio. L'iniziativa è dei giovani di Jovia APS, che rivolgono un appello alle voci pronte a mettersi in gioco, entrare nella squadra e contribuire alla creazione di uno show tutto da vivere. Per garantire una preparazione curata e partire per tempo con l’organizzazione, i partecipanti selezionati svolgeranno le prove accompagnati dal vivo dalla band della Jam Station. Per candidarsi è sufficiente contattare gli organizzatori indicando il cantante che si desidera imitare e il brano scelto da portare sul palco. Parallelamente, attraverso i canali social dell’iniziativa, verranno pubblicati materiali e immagini d’archivio per raccontare ai più giovani la storia di questa manifestazione.