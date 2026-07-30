A14, auto in fiamme prima del casello di Riccione: paura in corsia, salva la conducente

Vettura avvolta dalle fiamme, nessun ferito

Momenti di paura ieri mattina lungo l’autostrada A14, in direzione nord, poco prima dell’uscita di Riccione, dove un’auto è stata avvolta dalle fiamme. L’allarme è scattato poco prima delle ore 11, quando numerosi automobilisti hanno segnalato ai vigili del fuoco una densa colonna di fumo che si alzava dalla carreggiata.Alla guida della Nissan Juke bianca, alimentata a benzina, si trovava una donna sola. La conducente avrebbe avvertito un malfunzionamento del veicolo e, intuendo il pericolo, è riuscita ad accostare e a mettersi in salvo prima che l’auto venisse completamente interessata dall’incendio. La donna è rimasta illesa.Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cattolica, che ha spento il rogo e messo in sicurezza il mezzo e il tratto autostradale interessato. Non risultano altri veicoli coinvolti e, secondo le prime ricostruzioni, l’incendio non sarebbe stato causato da un incidente. Restano da accertare le cause del guasto che avrebbe innescato le fiamme.