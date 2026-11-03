A14, morto il 78enne ferito nel maxi tamponamento durante la grandinata

L’uomo era stato estratto dalle lamiere e trasportato in elisoccorso al Bufalini di Cesena

Non ce l’ha fatta il 78enne, nato a Chieti e residente a Lecco, rimasto gravemente ferito nel maxi tamponamento avvenuto domenica mattina sull’A14. L’uomo è deceduto lunedì all’ospedale Bufalini di Cesena, dove era stato ricoverato in condizioni disperate.

Viaggiava in auto con alcuni familiari quando, durante la violenta grandinata, è rimasto coinvolto in un tamponamento a catena che ha interessato dodici vetture in direzione sud. Estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, era stato trasportato in elisoccorso al Bufalini. Un secondo tamponamento si era verificato anche sulla carreggiata opposta. L’autostrada era rimasta chiusa tra Cesena Sud e Valle del Rubicone fino alle 13.