Viabilità ultim'ora A14, riaperto il tratto tra Cesena e Valle del Rubicone dopo l'incidente: 3 km di coda

Il traffico verso Ancona defluisce su una sola corsia. Autostrade consiglia l'uscita a Cesena nord

Sulla A14 Bologna-Taranto tra Cesena e Valle Rubicone verso Ancona, è stato riaperto il tratto precedentemente chiuso, a seguito dell'incidente avvenuto al km 100, in cui sono rimaste coinvolte più vetture. Lo riferisce Autostrade per l'Italia con una nota delle 13.07. Al momento tra Cesena nord e Valle Rubicone verso Ancona, si registrano 3 km di coda. Il traffico defluisce su una sola corsia. A chi è diretto ad Ancona, consigliamo di uscire s Cesena e rientrare in autostrada a Valle del Rubicone dopo avere percorso la SR 71 Umbro Casentinese Romagnola, la SS726 e la SS9 via Emilia. Si consiglia di anticipare l'uscita a Cesena nord. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.