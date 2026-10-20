Abusi su una bambina di 7 anni a Riccione, condannato a 5 anni

L’uomo era un amico di famiglia. I fatti contestati si sarebbero protratti dal 2013 al 2020. Disposta una provvisionale di 35mila euro

Cinque anni di reclusione in primo grado per violenza sessuale aggravata e continuata ai danni della figlia di una coppia di amici, che all’epoca aveva appena 7 anni. La condanna è stata pronunciata dal gup di Piacenza nei confronti di un uomo residente a Riccione.

Secondo l’accusa, gli abusi sarebbero proseguiti dal 2013 al 2020, approfittando della fiducia dei genitori della bambina. L’uomo l’avrebbe anche minacciata per impedirle di raccontare quanto accadeva. La vicenda è emersa quando la ragazza, ormai adolescente, ha trovato il coraggio di parlarne.

Il procedimento, inizialmente aperto a Rimini, è stato trasferito a Piacenza per competenza territoriale. Oltre alla pena detentiva, il giudice ha disposto l’interdizione dai pubblici uffici e una provvisionale immediatamente esecutiva di 35mila euro.