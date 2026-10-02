Addio a “Siluro” Scarpellini, Santarcangelo saluta il maestro di boxe

Ispettore superiore ed ex pugile delle Fiamme Oro, Scarpellini aveva disputato 40 incontri con la Nazionale

Folla commossa nella Collegiata di Santarcangelo per l’ultimo saluto a Tiziano “Siluro” Scarpellini, morto nei giorni scorsi a 63 anni. Alla cerimonia hanno partecipato familiari, amici, pugili, colleghi della Polizia di Stato e rappresentanti del Sap, sindacato nel quale aveva ricoperto ruoli di primo piano fino al 2019.

Ispettore superiore ed ex pugile delle Fiamme Oro, Scarpellini aveva disputato 40 incontri con la Nazionale. Maestro benemerito della Federazione pugilistica italiana, aveva ricevuto anche la Palma di bronzo al valore tecnico del Coni e una Menzione speciale dal Comune di Santarcangelo.

Per oltre trent’anni aveva guidato la sua palestra, diventando un punto di riferimento per tanti giovani e avvicinandoli allo sport.