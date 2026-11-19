Aggredisce alcuni ragazzi in spiaggia con bastone e casco: vigilante condannato a Rimini

Il 52enne dovrà scontare quattro mesi di reclusione, con pena sospesa, e versare 500 euro a ciascuno dei tre giovani aggrediti

Un vigilante è stato condannato a Rimini per aver aggredito un gruppo di ragazzi riminesi che stavano sostando in spiaggia durante le ore notturne.



La vicenda risale a una notte dell'estate di 4 anni fa. Un gruppo di ragazzi riminesi, dai 17 ai 20 anni, si era ritrovato sulla battigia dopo aver trascorso la serata nei locali di Marina Centro. L'addetto alla vigilanza notturna ha invitato i ragazzi ad allontanarsi dall'area, ricordando che l'accesso alla spiaggia è precluso nelle ore notturne. Da qui il diverbio che ha portato ad un' aggressione fisica.

Il vigilante 52enne è stato denunciato da tre dei quattro giovani per averli colpiti ripetutamente con un bastone e un casco da motociclista. A seguito dello scontro, i ragazzi sono stati trasportati al pronto soccorso di Rimini, dove i sanitari hanno riscontrato un trauma cranico, una contusione lombare e lesioni contusive multiple su varie parti del corpo, tutte giudicate fortunatamente guaribili nel giro di pochi giorni.

Nel corso delle udienze, l'imputato ha respinto ogni addebito, sostenendo di aver agito difendendosi, non provocando l'aggressione. L'uomo afferma di essere stato colpito per primo dai ragazzi. Il giudice del Tribunale di Rimini ha tuttavia ritenuto comprovata la responsabilità penale del 52enne, pronunciando la sentenza di condanna a quattro mesi di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Il giudice ha inoltre stabilito che la quantificazione precisa del risarcimento complessivo dei danni nei confronti dei tre ragazzi, costituitisi parte civile attraverso l'avvocato Alessandro Pierotti, avverrà in sede civile.

Allo stesso tempo, ha stabilito che il condannato dovrà versare immediatamente 500 euro a ciascuna delle parti civili, a titolo di risarcimento provvisorio, e sostenere per intero le spese processuali.