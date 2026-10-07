Aggressione all’autista di Start, Futuro Nazionale: "Situazione fuori controllo"

Campisi raccoglie le testimonianze di conducenti e verificatori: "Servono più garanzie per chi lavora sui mezzi pubblici"

L'aggressione a un autista di Start Romagna, avvenuta nei giorni scorsi mentre era in servizio sulla linea 9 a Rimini, riaccende il tema della sicurezza per chi lavora sul trasporto pubblico. A intervenire è Luca Campisi, referente del Comitato 323 di Futuro Nazionale Rimini, che parla di una situazione "fuori controllo" e chiede maggiori garanzie per conducenti e verificatori.

"Non è possibile che non si possa svolgere il servizio in piena sicurezza", sostiene Campisi, spiegando di aver raccolto diverse testimonianze tra i lavoratori. Secondo quanto riferito dagli operatori, il problema riguarda soprattutto le situazioni che si verificano a bordo dei mezzi e durante i controlli dei titoli di viaggio. "Si sentono abbandonati a loro stessi", afferma il referente di Futuro Nazionale. Tra le criticità segnalate ci sarebbe anche il rischio legato alle verifiche dei biglietti. "Il solo chiedere il biglietto, che dovrebbe essere una cosa normale da parte di un addetto alla verifica, è diventato ormai pericoloso", sostiene Campisi, riferendo di episodi di aggressività da parte di alcuni passeggeri.

Nel quadro descritto dal referente vengono citate anche situazioni di degrado e la presenza, secondo le testimonianze raccolte, di persone ubriache, tossicodipendenti e presunti borseggiatori. Particolare attenzione viene posta sulle corse serali. "Alcune tratte, specialmente di sera, sono diventate terra di nessuno", afferma Campisi, indicando in particolare la linea 4, che collega la stazione con Viserba e arriva fino ai confini di Torre Pedrera. Secondo quanto riferisce, lungo il percorso si sarebbero verificati con frequenza episodi di microcriminalità e altre criticità legate alla sicurezza.

Nel suo intervento Campisi cita anche il Metromare, parlando di un "clima di degrado e insicurezza" percepito a bordo. Riconosce allo stesso tempo l'attività di controllo svolta dalla Questura di Rimini e da Start Romagna sui mezzi e alle fermate, ma ritiene che non sia sufficiente. "Quello che risalta dalle testimonianze è il fatto che, purtroppo, i controlli siano pochi da parte delle forze dell'ordine", sostiene, ringraziando comunque gli agenti per il lavoro svolto nonostante i rischi.

Un'altra questione sollevata riguarda le protezioni del posto di guida. Campisi riferisce che alcuni autobus sarebbero ancora sprovvisti di paratie per separare e proteggere il conducente dal resto dell'abitacolo. "La sicurezza dei lavoratori e degli utenti è un diritto essenziale e assolutamente prioritario", conclude il referente, chiedendo "più garanzie per gli operatori e le operatrici del servizio pubblico" e pene più severe per chi viola le regole.