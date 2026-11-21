Agricoltura, 68 milioni alle aziende dell’Emilia-Romagna: a Rimini arrivano tre milioni

Già erogato oltre il 90% degli anticipi 2026 per lo sviluppo rurale, con cinque milioni in più rispetto allo scorso anno

Agrea 'lAgenzia regionale per le erogazioni in agricoltura ha versato circa 68 milioni a 15mila aziende agricole dell'Emilia-Romagna: gli anticipi 2026 per le misure a superficie dello sviluppo rurale sono quasi completati, con oltre il 90% dell'importo liquidabile già erogato. Lo riferisce, in una nota, la Regione secondo cui i pagamenti sono partiti il 20 ottobre, quasi un mese prima del solito. Rispetto al 2025 le risorse sono cresciute di cinque milioni e le domande liquidate sono circa 600 in più.



L'anticipo, spiega ancora la Regione, è stato possibile grazie ad Agea, che ha anticipato i controlli di sua competenza, e alla riorganizzazione dell'agenzia regionale, operativa dal primo marzo. Più di 21 milioni sono andati alle indennità per le aziende delle zone montane svantaggiate, circa 17 milioni all'agricoltura biologica e circa 13 milioni alle zone svantaggiate non montane. Oltre sette milioni hanno sostenuto la produzione integrata, 4,7 milioni il ritiro dei seminativi dalla produzione. Restano fuori solo gli apicoltori, che richiedono tempi di calcolo più lunghi.

Le cifre più alte vanno a Bologna (11,4 milioni) e Ferrara (10,5), con oltre duemila aziende ciascuna. Seguono Parma e Modena con circa otto milioni ciascuna, Forlì-Cesena con 6,7 milioni, Reggio Emilia e Piacenza con circa sei, Ravenna con cinque e Rimini con tre. Altri 3,5 milioni sono andati a imprese con sede fuori regione.

"Questi anticipi - osserva nella nota l'assessore regionale all'Agricoltura Alessio Mammi - sono risorse preziose e sostengono il reddito delle imprese e permettono loro di programmare le attività, soprattutto ora che la crisi energetica si fa sentire". (ANSA).