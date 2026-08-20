Al Cinema Tiberio arriva “Allora balliamo”

Prima visione a Rimini per il musical culinario di Amélie Bonnin

Al Cinema Tiberio di Rimini, da venerdì 21 a martedì 25 agosto (ore 21, sabato anche alle ore 17, domenica anche alle ore 18.30, la proiezione di domenica 23 agosto alle ore 21 è in versione originale francese con sottotitoli in italiano, lunedì no proiezione) è in programma, in prima visione, il film Allora balliamo di Amélie Bonnin con Juliette Armanet, Bastien Bouillon, François Rollin, Tewfik Jallab e Dominique Blanc. Cécile, dopo il successo ottenuto in televisione grazie a un cooking show sta per aprire il proprio ristorante insieme al suo compagno. Scopre di essere incinta e, al contempo, si sente in dovere di tornare al paese natio perché il padre, anch’egli ristoratore, ha avuto un infarto. Un film in cui l’intrattenimento – anche musicale – si fonde con i temi del reale. Basato sul cortometraggio realizzato dalla stessa regista, è un musical culinario atipico.