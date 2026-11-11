Al Cinema Tiberio torna l’opera del Metropolitan di New York

Si parte giovedì domani con il Macbeth di Verdi, diretto da Yannick Nézet-Séguin e interpretato da Quinn Kelsey e Lise Davidsen

Il grande teatro lirico di New York arriva sullo schermo del Cinema Tiberio di Rimini. Giovedì 12 novembre alle 19 torna la rassegna dedicata alle opere del Metropolitan Opera, proposte in versione "near-live". Ad aprire la nuova stagione sarà il Macbeth di Giuseppe Verdi, diretto da Yannick Nézet-Séguin e con la regia di Louisa Proske. Sul palco virtuale del Met, Quinn Kelsey interpreterà Macbeth, il re scozzese perseguitato dai fantasmi della sua sanguinosa ascesa al potere. Al suo fianco Lise Davidsen vestirà i panni di Lady Macbeth, donna consumata dall'ambizione e dalla sete di potere, destinata a trascinare entrambi verso la rovina.

La produzione si avvale della direzione musicale di Yannick Nézet-Séguin, direttore musicale del Metropolitan, mentre il cast comprende anche il tenore Freddie De Tommaso nel ruolo di Macduff e il basso-baritono Ryan Speedo Green in quello di Banquo. L'opera di Verdi rilegge la tragedia di William Shakespeare, mettendo al centro una coppia disposta a tutto pur di conquistare il trono. Una vicenda di ambizione, sangue e potere che inaugura la nuova stagione lirica del Cinema Tiberio.