Al Cocoricò va in scena una maratona natalizia davvero Galactica

Quattro appuntamenti tra il 26 dicembre e il 2 gennaio con techno, house, live set e sperimentazione. A Capodanno dodici ore di musica nella Piramide

Quattro date, 36 artisti e un programma che attraversa diverse anime della musica elettronica. Galactica torna al Cocoricò di Riccione per accompagnare il pubblico verso il 2027 con Cosmic Survivalism, un percorso che dal 26 dicembre 2026 al 2 gennaio 2027 mette insieme techno, house, sperimentazione e performance dal vivo. La rassegna propone quattro appuntamenti, con artisti italiani e internazionali, nomi affermati della scena underground e nuove realtà della musica elettronica. Il momento centrale sarà la notte di San Silvestro, con dodici ore di musica, dalle 22 alle 10 del mattino.

Sabato 26 dicembre: si parte con la ricerca musicale

Il primo appuntamento mette al centro la cultura del DJing e la ricerca sonora. In programma Adiel B2B Quest, incontro tra la techno ipnotica della dj romana, fondatrice dell'etichetta Danza Tribale, e le sonorità techno, electro ed EBM di Quest, fondatore di La Nota Del Diablo.

A seguire spazio ad Andrea Salvaggio B2B Hiraku, con una selezione che attraversa diversi linguaggi elettronici. La giornata si chiude con Francesco Del Garda B2B Jane Fitz, due nomi legati a una cultura del clubbing costruita sulla ricerca musicale, tra house, techno, acid, progressive e sonorità psichedeliche.

Giovedì 31 dicembre: dodici ore per il Capodanno

La notte di San Silvestro sarà il cuore della manifestazione. Dalle 22 alle 10 del mattino la Piramide ospiterà una line-up dedicata alle diverse declinazioni della techno contemporanea. Tra i protagonisti ci saranno i 999999999, duo italiano conosciuto per le sonorità acid techno e le performance costruite con strumenti analogici e hardware. In programma anche Alignment, insieme agli spagnoli Andres Campo e Fatima Hajji. La line-up proseguirà con Mattia Trani B2B Sanem, Onlynumbers e Vieze Asbak B2B Natte Vistick. Il passaggio al 2027 sarà accompagnato dal Midnight Countdown, con M¥SS KETA, protagonista di un hybrid set, e Luca Eck. La performer e rapper porterà sul dancefloor il proprio universo artistico, che mescola rap, elettronica, electro e house, tra musica e performance. La T-Room avrà invece come protagonista Alarico, fondatore dell'etichetta Katana Records e autore di produzioni pubblicate su label come Klockworks, Mutual Rytm e OOM Records. Per lui è previsto un extended set, affiancato da Luciano Esse e Plus 3.

Venerdì 1 gennaio: da Seth Troxler a Marcel Dettmann

Il primo giorno del 2027 proseguirà con una programmazione che riunisce alcune figure di riferimento della techno internazionale. In Piramide, in collaborazione con Slacker, salirà in consolle Seth Troxler, artista che da oltre vent'anni attraversa la scena elettronica tra house, techno e cultura underground.

Con lui ci sarà Marcel Dettmann, storico protagonista della scena berlinese e resident del Berghain. Spazio anche alle performance live di Gaiser e Marc Houle, entrambi legati all'universo dell'etichetta M_nus di Richie Hawtin. Completerà il programma il back-to-back tra Sindicato del Baile e Olive F.

Nella T-Room si alterneranno Zapravka, Gianni Di Bernardo, Pisapia e Ankkh. Quest'ultimo è un duo italiano che intreccia techno, performance e immaginari legati alle sottoculture cyberpunk e queer.

Sabato 2 gennaio: il finale tra Berlino e Madrid

L'ultimo appuntamento di Galactica sarà dedicato alle nuove traiettorie della musica elettronica e alla dimensione performativa. In programma Adrián Mills, Aerea e Vagabund.Tra i protagonisti ci sarà Aerea, progetto elettronico tra Berlino e Madrid che combina techno, ritmiche ipnotiche, atmosfere melodiche e interventi vocali in una proposta dal vivo. Adrián Mills e Vagabund completeranno la giornata conclusiva, chiudendo il percorso di Galactica al Cocoricò.