Al Teatro Galli arriva “Accabadora”, dal romanzo di Michela Murgia

Mercoledì alle 21 Anna Della Rosa porta in scena la storia di Maria e Tzia Bonaria. La regia è di Veronica Cruciani.

Una storia di legami familiari, amore e scelte difficili. Mercoledì 11 novembre, alle 21, il Teatro Galli di Rimini ospita "Accabadora", trasposizione teatrale dell’omonimo romanzo di Michela Murgia, vincitore del Premio Campiello 2010. Lo spettacolo, che inaugura il turno D-altri percorsi della stagione di prosa, è scritto da Carlotta Corradi, diretto da Veronica Cruciani e interpretato da Anna Della Rosa.

Al centro del racconto c’è Maria, che a sei anni viene affidata come figlia d’anima a Bonaria Urrai, una sarta che vive sola in un paese immaginario della Sardegna. La bambina cresce accanto a quella che considera una seconda madre, senza conoscere fino in fondo il segreto della sua vita: Bonaria è anche un’accabadora, la donna che nella tradizione sarda accompagna alla morte chi non riesce più a vivere. Quando scopre la verità, Maria fugge nel continente. Anni dopo torna in Sardegna, al capezzale di Bonaria, ormai in fin di vita. È in quel momento che il rapporto tra le due donne si confronta con il passato, tra rabbia, affetto e parole rimaste a lungo sospese.

La drammaturgia parte proprio da questo ritorno e dal ribaltamento dei ruoli: Maria, da figlia, si trova a dover diventare madre della propria madre. La vicenda diventa così una riflessione sul confine tra pietà e responsabilità e sul significato di prendersi cura di qualcuno fino alla fine. La regia di Cruciani costruisce una dimensione sospesa, con una pedana che separa fisicamente l’attrice dal pubblico e rappresenta la condizione di isolamento della protagonista. Il video accompagna invece il confronto tra la Maria bambina e quella adulta, chiamata a fare i conti con la propria storia. Per Corradi, al di là dei temi dell’eutanasia e dell’adozione, il romanzo è soprattutto una storia d’amore, costruita nel tempo attraverso una scelta reciproca. Un legame madre-figlia destinato a uno strappo, quando la bambina diventa donna e si trova a dover prendersi cura della madre.