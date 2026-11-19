Giovani talenti della cucina Alessio Pernigotti stupisce con il baccalà: è di Rimini il miglior allievo cuoco dell'Emilia-Romagna

Il giovane della IV C dell'Alberghiero Malatesta rappresenterà la regione alla finale nazionale dei Campionati della Cucina Italiana, in programma nel 2027 a Rimini Fiera

Alessio Pernigotti, alunno della IV C dell’Alberghiero "Malatesta" di Rimini, ha vinto le selezioni regionali del "Trofeo Miglior Allievo" organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi, conquistando il pass per rappresentare l'Emilia-Romagna alla sfida tricolore. La gara si è svolta presso l’Istituto "Tonino Guerra" di Cervia, dove i migliori giovani talenti della regione si sono confrontati su un tema tecnico e ricco di tradizione: il baccalà. Preparato e accompagnato dal suo professore, Salvatore Panzera, Pernigotti ha convinto la giuria con una proposta capace di unire rigore tecnico, equilibrio dei sapori e sensibilità contemporanea. Il piatto, intitolato "TerreAmare", ha messo al centro un baccalà cotto a bassa temperatura, esaltato dall'abbinamento ricercato con zucca all’agro, topinambur, pastinaca e un originale crumble al cacao a chiudere il contrasto aromatico. L'appuntamento per la gara decisiva è ora fissato in casa: la finale nazionale si terrà infatti a Rimini Fiera durante Beer&Food Attraction 2027, nell'ambito dei Campionati della Cucina Italiana. "Siamo estremamente fieri del percorso di Alessio e del lavoro svolto. – dichiara il Dirigente Scolastico Sabina Fortunati – Competizioni di questo livello sono un banco di prova fondamentale per i futuri professionisti della ristorazione e confermano la qualità della nostra offerta formativa, sempre più radicata e riconosciuta nel territorio".