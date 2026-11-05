Alla Cineteca di Rimini arriva "La guerra dei prezzi"

Il film di Anthony Déchaux sarà proiettato in esclusiva dal 6 novembre. Un thriller sul potere della grande distribuzione e sulle conseguenze delle trattative al ribasso per produttori e agricoltori.

Quanto costa davvero un prezzo basso? Se lo chiede "La guerra dei prezzi", il film di Anthony Déchaux che da venerdì 6 novembre arriva in esclusiva alla Cineteca comunale di Rimini. La storia entra nelle trattative tra grande distribuzione e produttori, dove ogni ribasso ha conseguenze concrete per chi coltiva, alleva e lavora.

La protagonista è Audrey, interpretata da Ana Girardot. Figlia di agricoltori, ottiene una promozione nella centrale acquisti di una grande catena e pensa di poter difendere i prodotti biologici e locali. Si trova però in un ambiente in cui ogni trattativa è una prova di forza e il risparmio di pochi centesimi può pesare sulle aziende agricole. Al suo fianco c'è un negoziatore spregiudicato, interpretato da Olivier Gourmet. Fuori dall'ufficio, invece, c'è il fratello Ronan, che porta avanti l'attività di famiglia. È proprio il rapporto tra i due fratelli a finire sotto pressione. La competizione economica supera i confini del lavoro e mette alla prova affetti e lealtà. Con il ritmo di un thriller, Déchaux affronta temi che attraversano la vita quotidiana: il costo della spesa, le condizioni di lavoro e il potere della grande distribuzione nel determinare il prezzo dei prodotti.

La Cineteca di via Gambalunga 27 propone il film venerdì 6 novembre alle 21, in versione originale francese con sottotitoli, sabato 7 alle 21, domenica 8 alle 16.30 e alle 21 e mercoledì 11 novembre alle 21. Il biglietto costa 5 euro il mercoledì e, in tutte le proiezioni, per gli under 31 e gli over 65.