Minacce seriali via mail Allarme bomba e mense avvelenate: panico in dieci scuole del Riminese

Messaggi anonimi in simultanea negli istituti della provincia. Nessuna evacuazione: per il Viminale si tratta di minacce inattendibili, indaga la polizia postale

Nuova ondata di allarmi bomba nelle scuole del Riminese. Circa dieci istituti hanno ricevuto ieri mattina una mail anonima che annunciava la presenza di un ordigno, minacciando un’esplosione entro 40 minuti e la contaminazione delle scorte alimentari delle mense con sostanze tossiche.

Il messaggio, firmato M.A. e già comparso in precedenti minacce inviate a scuole italiane, è stato segnalato alle forze dell’ordine e alla Prefettura. Nessun istituto è stato evacuato.

La polizia postale sta cercando di risalire al mittente. Secondo le direttive del ministero dell’Interno, le minacce seriali inviate con messaggi analoghi a più destinatari sono considerate inattendibili in assenza di elementi concreti, come la presenza di oggetti sospetti.