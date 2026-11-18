Giovedì 19 novembre Allerta arancione nel Riminese: venti di burrasca e rovesci. Temperature miti

L'allerta riguarda tutta la Provincia di Rimini

La Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna ha emesso un’allerta meteo “arancione” per vento per giovedì 19 novembre che riguarda tutta la Provincia di Rimini. Per la giornata di giovedì 19 novembre sono previsti venti sud-occidentali di burrasca forte (75-88 Km/h) con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore sull'intera fascia appenninica, sulla pianura romagnola e la relativa costa. Si prevedono inoltre venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) dai quadranti settentrionali, con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore sulle pianure centro-orientali e sulla costa ferrarese. Nella prima parte della giornata sono previste piogge diffuse su tutto il territorio, che nelle zone appenniniche e nelle pianure occidentali potranno assumere carattere temporalesco, con possibili effetti e danni associati. Le precipitazioni previste potranno generare innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua principali e nei reticoli minori, con possibili superamenti delle soglie 1. Sui versanti collinari e montani interessati dai temporali saranno possibili localizzati fenomeni di ruscellamento e fenomeni franosi. A causa dei venti di sud-ovest (libeccio) le temperature saranno ancora sopra le medie del periodo.