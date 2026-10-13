All’Infermi di Rimini nasce il Giardino delle Farfalle

Giovedì 15 ottobre, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sul lutto perinatale, sarà inaugurato uno spazio di memoria e raccoglimento

Ci sono dolori che restano silenziosi, perdite che segnano profondamente la vita di una famiglia e che spesso faticano a trovare parole, ascolto e comprensione. Il lutto perinatale è proprio uno di questi. Il bambino atteso e immaginato crea un posto indelebile nel cuore dei suoi familiari, e la perdita, prima o subito dopo la nascita, scava un abisso di dolore nei genitori. E’ dunque fondamentale che il personale sanitario sia consapevole di tutto ciò, per mettere in atto percorsi dedicati di accompagnamento al lutto.

Nel Dipartimento Salute Donna Infanzia e Adolescenza di Rimini, diretto dalla Dott.ssa Gina Ancora, esistono diversi percorsi di supporto al lutto perinatale. Nell’ambito del progetto di sorveglianza attiva della mortalità endouterina fetale, in vigore in regione Emilia-Romagna dal 2014, le equipe afferenti alle unità operative di Ostetricia-Ginecologia - diretta dal Prof. Patrizio Antonazzo - e di Consultori Familiari Rimini-Riccione - diretta dalla Dott.ssa Michela Piva - in collaborazione con il fondamentale lavoro dei professionisti che afferiscono alla SSI di Psicologia della Salute e di Comunità, garantiscono l’accoglienza e presa in carico della coppia dal momento della perdita del proprio bambino fino ai mesi successivi, per sostenerli nel difficile percorso di attesa dei risultati dell’iter diagnostico e nel percorso di elaborazione del lutto.

Il percorso in TIN è anch’esso rivolto ai genitori, ai fratellini e all’equipe, attraverso colloqui di sostegno psicologico, nei mesi successivi al lutto, e un colloquio di restituzione tra neonatologo, ginecologo e genitori, dopo almeno un mese dalla perdita del bambino, con consegna della lettera che ripercorre la storia del loro piccolo e la pianificazione degli accertamenti medici per la coppia. Grazie al supporto dell’associazione Ciao Lapo il personale, dal pre al post-natale, riceve una formazione online sul lutto perinatale e viene donata alla famiglia una memory box con i ricordi legati all’esistenza del bambino. Questo percorso, in caso di condizioni note incompatibili con la vita o limitata aspettativa di vita, si integra con il percorso “Il Mantello” per le cure palliative perinatali.

In occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sul Lutto Perinatale

(Baby Loss Awareness Day), che si celebra in tutto il mondo il 15 ottobre e nasce proprio dall’esigenza di favorire una maggiore consapevolezza e incoraggiare una cultura dell’ascolto e del sostegno, quest’anno il Dipartimento Salute Donna Infanzia e Adolescenza, in collaborazione con l’associazione la Prima Coccola OdV, inaugurerà all’interno dell’Ospedale Infermi di Rimini il Giardino delle Farfalle, un giardino dedicato alla memoria di tutti i bambini che si sono affacciati alla vita per un rapido battito d’ali, durante la gravidanza o i primi giorni di vita, e al posto eterno che questi bambini hanno lasciato nel cuore di chi li ha attesi. L’appuntamento è per giovedì 15 ottobre, alle ore 13.30, nello spazio verde all’esterno della Scala C dell’ospedale: alla presenza di professionisti, volontari e genitori verrà piantato un primo albero e collocata una panchina bianca dove, una volta all'anno, avverrà una cerimonia ufficiale per ricordare tutti i piccoli che ci hanno lasciato.

L’obiettivo, grazie al supporto dell’Associazione la Prima Coccola OdV, sarà di continuare ad allestire un giardino di pace e di memoria per un amore che non ha avuto abbastanza tempo, ma che avrà sempre il suo spazio.