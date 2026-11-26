Alta Valmarecchia, Hera investe oltre un milione per rinnovare l'acquedotto

La prossima settimana al via i lavori a Casteldelci, Sant'Agata Feltria e Novafeltria

Prenderanno il via la prossima settimana i lavori del Gruppo Hera per la bonifica e il potenziamento dell'acquedotto in Alta Valmarecchia, un progetto articolato in più interventi distribuiti nei Comuni di Casteldelci, Sant'Agata Feltria e Novafeltria, in provincia di Rimini. L'investimento complessivo di oltre un milione di euro, è finalizzato a recuperare e migliorare la rete acquedottistica, in modo da assicurare standard di servizio ottimali dal punto di vista qualitativo e igienico-sanitario, eliminare le perdite e i disservizi accidentali e aumentare le portate massime erogabili sulla tratta interessata, con soluzioni che riducano al minimo la necessità di futuri interventi di manutenzione. La progettazione e la direzione dei lavori sono affidate a Heratech, la società di ingegneria del Gruppo Hera specializzata nella realizzazione di infrastrutture e impianti. Il primo cantiere sarà quello di Palazzaccio, nel territorio di Casteldelci, dove verrà sostituita la condotta esistente con un nuovo tratto di acquedotto lungo circa 220 metri, in acciaio con diametro di 300 millimetri. Il tracciato partirà a nord del serbatoio e seguirà Strada Località Boscagnone fino a ricongiungersi con la tubazione attuale; lungo il percorso sarà realizzato un nuovo pozzetto di scarico e sul fondo dello scavo verrà posata anche una condotta drenante. Un secondo tratto collegherà la nuova condotta al serbatoio "Palazzaccio" seguendo il tracciato dell'attuale tubazione di alimentazione, ormai obsoleta. Parallelamente sarà posato un cavidotto, destinato a portare la corrente dal quadro elettrico del serbatoio al misuratore di portata installato sulla nuova condotta. Il misuratore sarà collegato a un quadro di comando e automazione che ne consentirà il monitoraggio da remoto tramite telecontrollo. Oltre a Palazzaccio, gli interventi sulla rete riguarderanno le località Palazzo e Castello, nel Comune di Sant'Agata Feltria. Il progetto comprende inoltre cinque sistemi di protezione delle condotte dalla corrosione, che riguardano le zone di Senatello (Casteldelci), Palazzo e Monte Benedetto (Sant'Agata Feltria), Sartiano e Secchiano (Novafeltria).