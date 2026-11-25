Amarcort Film Festival, cinema e sport protagonisti della terza giornata

Giovedì 26 novembre masterclass con l'artista Vincent Bal e la NABA per gli studenti. In serata al Cinema Tiberio il Premio Cinema e Sport alla docuserie dedicata alla cestista Matilde Villa

La terza giornata dell' Amarcort Film Festival, giovedì 26 novembre, sarà all'insegna della formazione, della creatività e delle storie capaci di lasciare il segno. Una giornata che avrà come protagonisti gli studenti delle scuole di cinema, con due importanti masterclass, e che in serata si concluderà con un appuntamento speciale dedicato al rapporto tra cinema e sport: sul palco del Cinema Tiberio arriveranno il regista Nicola Conversa e alcune protagoniste della Nazionale italiana femminile di pallacanestro.

Il pomeriggio si aprirà alle 14 con due appuntamenti formativi in contemporanea, pensati per gli studenti del Campus. Al Laboratorio Aperto sarà protagonista Vincent Bal, l'artista belga che ha conquistato il pubblico internazionale con il suo progetto Shadowology, trasformando le ombre degli oggetti quotidiani in sorprendenti illustrazioni. La sua masterclass sarà un viaggio nella magia della luce e delle ombre, per scoprire come un semplice oggetto possa diventare il punto di partenza di un'immagine, di una storia e di un universo fantastico. Un'occasione per conoscere da vicino il metodo creativo di un artista che ha fatto della fantasia e dello sguardo laterale la propria cifra distintiva.

Al Cinemino (al Palazzo del Fulgor), invece, sarà NABA – Nuova Accademia di Belle Arti di Milano a incontrare gli studenti, presentando il proprio Triennio in Scenografia. L'appuntamento sarà arricchito dalla proiezione di Casanova, cortometraggio realizzato dagli allievi dell'Accademia. Una scelta tutt'altro che casuale, visto che proprio quest'anno ricorrono i cinquant'anni dall'uscita di Il Casanova di Federico Fellini, il grande film del 1976 interpretato da Donald Sutherland. Un anniversario importante che offre l'occasione per tornare su uno dei capolavori del regista riminese e, attraverso il lavoro dei giovani autori, riscoprirne l'universo visivo e scenografico.

Il momento clou della giornata è fissato alle 21 al Cinema Tiberio, dove l'Assessore allo Sport e alla Cultura del Comune di Rimini Michele Lari consegnerà il Premio Cinema e Sport alla docuserie Non me l'aspettavo, diretta da Nicola Conversa. Quattro episodi (attuualmente disponibili in streaming on demand su Raiplay) che raccontano la crescita sportiva e umana di Matilde Villa, classe 2004, una delle più brillanti protagoniste della pallacanestro italiana. La docuserie ripercorre il suo straordinario percorso: dall'esordio da record in Serie A1, a meno di 15 anni, fino alla chiamata al Draft WNBA da parte delle Atlanta Dream, senza dimenticare il rapporto speciale con la sorella Eleonora, presenza fondamentale nella sua vita dentro e fuori dal campo. Un racconto che va oltre i risultati sportivi e che mette al centro il percorso di una giovane donna, le aspettative, le difficoltà, i sacrifici e le relazioni che accompagnano la crescita di una campionessa.

A ritirare il riconoscimento saliranno sul palco, insieme al regista Nicola Conversa, la stessa Matilde Villa e due compagne della Nazionale femminile italiana di pallacanestro, Francesca Pan e Mariella Santucci. Per Matilde Villa si tratta di un percorso già entrato nella storia dello sport italiano: è infatti la più giovane cestista italiana a essere stata scelta da una franchigia WNBA direttamente dal campionato italiano. Un premio che celebra il valore del racconto cinematografico applicato allo sport e la capacità di trasformare una storia di talento e determinazione in un'esperienza capace di parlare a tutti, anche a chi non segue abitualmente la pallacanestro.

Qui il programma completo della giornata