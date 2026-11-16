Amarcort Film Festival, da Luigi Serafini a Liliana Cosi: a Rimini sei giorni di cinema

Dal 24 al 29 novembre torna la rassegna dedicata ai cortometraggi. Tra gli ospiti Vincent Bal, Nicola Conversa con la campionessa Matilde Villa e un inedito su Vasco Rossi.

Oltre 200 cortometraggi, sei giorni di proiezioni e diversi ospiti dal mondo dell'arte, del cinema e dello sport. Rimini si prepara ad accogliere la 19esima edizione dell'Amarcort Film Festival, in programma dal 24 al 29 novembre tra il Cinema Fulgor, la Cineteca Comunale, il Cinema Tiberio e il Cinema Sant'Agostino. Ad aprire il festival, martedì 24 novembre alle 21 al Fulgor, sarà la consegna del premio "Un felliniano nel mondo" a Luigi Serafini, artista che nel 1990 firmò la locandina internazionale di "La voce della luna", ultimo film di Federico Fellini. Mercoledì 25 novembre, alle 21 in Cineteca, sarà invece protagonista Vincent Bal, illustratore noto per la sua "shadowology": una tecnica che trasforma le ombre proiettate dagli oggetti comuni in disegni e immagini fantasiose.

Spazio allo sport giovedì 26 novembre con il Premio Cinema e Sport. Al Cinema Tiberio saliranno sul palco il regista Nicola Conversa, autore della docuserie "Non me l'aspettavo" dedicata alla cestista Matilde Villa, e la stessa atleta, accompagnata dalle compagne di Nazionale Francesca Pan e Marinella Santucci. Venerdì 27 novembre la Cineteca ospiterà la proiezione di "Vasco Rossi: l'intervista", cortometraggio inedito riproposto in occasione del ventesimo anniversario dalla sua uscita. Sabato 28 novembre, alle 17, sarà invece la volta di Liliana Cosi, protagonista del documentario "L'antidiva", che ripercorre la storia della grande étoile italiana attraverso immagini, filmati e materiali del suo archivio personale.

Il festival coinvolgerà anche oltre 100 giovani provenienti da scuole di cinema di tutta Italia, con tre masterclass gratuite. Tra i docenti ci sarà lo stesso Bal, che parlerà dell'arte delle ombre. Mateusz Miroslav affronterà invece il tema del cinema rigenerativo e dell'intelligenza artificiale, mentre l'accademia Naba di Milano presenterà il nuovo corso di scenografia e il cortometraggio "Casanova", nel cinquantesimo anniversario del film di Fellini. Il cuore della manifestazione resteranno comunque i cortometraggi: oltre 200 opere suddivise in 12 sezioni, dalla categoria Fulgor dedicata ai lavori emiliano-romagnoli fino all'animazione e ai reportage in gara per il premio Calzinaz. Il vincitore sarà annunciato sabato 28 novembre. L'ultima edizione aveva premiato il corto neozelandese "Rochelle".