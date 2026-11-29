Al cinema Tiberio Amarcort, vince l'Italia: il trionfo del regista Lorenzo Vitrone

La statuetta felliniana più preziosa torna, dopo due anni, nel Belpaese: il film più votato dalla giuria è "Com'è Profondo il mare"

La statuetta più preziosa di Amarcort, proprio come l'amore nelle canzoni di Venditti, fa dei giri immensi e poi ritorna. Torna in Italia. Dopo la vittoria dell'irlandese Tj O'Grady Peyton (nel 2024) e del nezeolandese Tom Furniss (2025), quest'anno c'è nuovamente lo zampino tricolore: ieri sera, sul palco del Cinema Tiberio, è stato un film italiano, "Com'è Profondo il mare", a trionfare alla 19esima edizione del festival riminese. Vince Lorenzo Vitrone, romano, classe 1998, con un racconto intimo, di cui firma anche la sceneggiatura, che indaga il confine sottile tra l'amore paterno e il "peso della cura" di un figlio autistico. Lo fa, scrive la critica, evitando melodrammi forzati per concentrarsi sulle sfumature emotive del distacco. Il film è prodotto dalla Scuola d'Arte Cinematografica "Gian Maria Volonté" di Roma (in collaborazione con la società di produzione Dispàrte) e vede come protagonista l'attore Marco Marzocca, conosciuto al grande pubblico più per la sua vena comica, protagonista in trasmissioni cult come Zelig o in pellicole leggere con Lillo&Greg. La sua prova ha convinto la giuria del Festival che lo ha premiato quasi all'unanimità. "Attraverso il rapporto di questo padre con il figlio, l’intenzione era quella di indagare il confine fragile tra amore e protezione, interrogandosi su quanto il bisogno di prendersi cura dell’altro possa trasformarsi, involontariamente, in una forma di limitazione", ha spiegato il regista romano. "La mia speranza era quella di raccontare la complessità della genitorialità e il peso della cura senza giudizi, restituendo umanità alle contraddizioni di un padre". Menzione particolare per "Narmouk" di Ghazal Zoghiniya (Iran) e "A Friend of Dorothy" di Lee Knight (Regno Unito). Premio CDL per "Swine Food" di Benzamin Figueroa Garcia (Messico).

Soddisfatta la direttrice artistica Simona Meriggi, che come sempre guarda già avanti: "Siamo ancora carichi per l'entusiasmo che abbiamo sentito da parte di tutti i partecipanti. Quest'anno c'è stata una massiccia partecipazione da parte dei giovani, che rappresentano il futuro del nostro cinema".

Tra i momenti più emozionanti della serata il tributo riservato a Liliana Cosi: la celebre étoile, che nel pomeriggio aveva presentato il documentario "L'Antidiva", dedicato proprio alla sua lunga carriera artistica, ha ritirato sul palco del Tiberio il "Premio alla carriera", ricevendo una vera e propria standing ovation.

Il prestigioso Corto Fellini va a "Caffè nero bollente" di Cinzia Pedrizzetti, un drama girato interamente all'interno del carcere di San Vittore a Milano, mentre il Premio della Critica è per il film francese "Play on" di Tristan Lhomme e Benjamin Chevallier. Menzione speciale ancora per "Swine Food" di Benjamin Figueroa Garcia e per "Show Time" di Lam Can-zhao. Sul palco ieri sera è salito anche Filippo da Ros: il suo "Study of a Metamorphosis" è, secondo una giuria composta dagli studenti delle scuole di cinema di Rimini, il Miglior corto italiano. La Giuria NABA ha invece premiato con lo stesso riconoscimento il corto di Cinzia Pedrizzetti.

Parentesi speciale per il Premio Burdlaz che dal 2022 premia i registi under 40 al loro primo lungometraggio, che all'interno dei loro film riprongano, più o meno volontariamente, suggestioni e richiami felliniani: quest'anno a vincere è stato Lorenzo Pullega con "L'oro del Reno", mentre il pubblico ha invece premiato la commedia "RIP", diretta da Alessandro D'Ambrosi e Santa De Santis (presente ieri in sala per ritirare il premio). La miglior interpretazione è, secondo la giuria, quella di Pierluigi Gigante che nel film "Il Protagonista" (di Fabrizio Benvenuto) interpreta il ruolo di Giancarlo Mangiapane.

Tra i corti emiliano-romagnoli, in concorso nella categoria Fulgor, vince un riminese: la commedia satirica "La mancanza del Sedano" incorona Tomas Leardini, mentre riceve una menzione speciale "Mud", il cortometraggio d'animazione sull'alluvione del 2023 firmato da Caterina Salvatori e Mariasole Brusa (prodotto da Elisa Giardini e dal riminese Davide Montecchi per Meclimone Produzioni).

Il premio Aldina (dedicato alle scuole di cinema) vede la vittoria del corto "Ban Dal" dello svizzero Hae-Sup Sin. Menzione per la coppia bulgara Teodor Stoilov, Nellie Rajala e il loro "Grandpa's Fur". Per la giuria composta dalle scuole di Cinema di Rimini il miglior film è invece Sous la java, le seum di Lisa Vuachet (Francia), mentre il già citato "Studio di una metamorfosi" è il più votato dagli studenti del Liceo Volta Fellini.

Tra i corti di animazione, quelli in concorso per il Rex, a vincere è una produzione iraniana: "At Night " di Pooya Afzali, mentre la menzione è per "Retirement Plan" di John Kelly (Irlanda). Per la giuria Local Judging Panel il Premio Speciale va invece a "Profitable Place" del regista biellorusso Alex Maximov, mentre le menzioni sono per il già citato "At Night" di Pooya Afzali, per "Rukeli" di Alessandro Rak (Italia) e per "Sensual" di Tanja Nuijten (Germania).

Nei reportage e documentari della categoria Calzinaz la vittoria va a "Light Through the Blindfold", del canadese Alireza Kazemipour. Menzione per "Florin Superstar" di Edouard Lemiale ed Edoardo Pasquini (Italia). Premio speciale per "Anonymous Confidant" di Candice Vallantin (Canada).

Nella categoria Volpina, dedicato ai corti che utilizzano danza, movimento e linguaggio del corpo per veicolare una storia, vince "Volevo dirti una cosa" di Dario Leone.

Nella categoria Giranzolon la giuria premia "À me faire du mal¿" di Lorenzo Fiale, con menzione per "GEN_OUTPUT:NULL" di Noemi Miranda. Premio CDL a "Des Gens Vivent Ici" di Gabrielle Côté (Canada)

Il Premio Titta, dedicato a tutte le pellicole incentrate sul rapporto genitori-figli, ha scelto il corto "Son" di Zhanna Bekmambetova (Kazakistan), che ha ricevuto anche il Premio "Progetto Inclusione" dalla Caritas di Rimini (menzione per "Rose Cake" di Tommaso Diaceri), mentre Il Premio Speciale, deciso da un comitato interno al Festival, è andato ad un progetto italiano: "One, Two, One Undred" di Emanuele Gallo.

Tra i videoclip musicali (Premio Cantarel) vince "Tulipomania: Then and Only Then" di Cheryl Gelover e Tom Murray (Stati Uniti). Menzione per "Dune" di Stepan Baryshev (Russia).

Il Premio Miranda (corti d'animazione per i più piccoli) va al film "Atlante" di Filippo Biasiotto, Gabriele Carollo e Massimo Zagliviello.

Nella sezione Gradisca, che premia i mini cortometraggio sotto i cinque minuti, vince "the future is you, White Rabbit" di Loris Bove e Alessandro Circià.