Ana Carla Maza conquista Riccione con il suo violoncello

La musicista cubana ha infiammato piazza con jazz, sonorità caraibiche e ritmo

Una serata di straordinaria intensità e coinvolgimento ha segnato ieri sera, giovedì 30 luglio, la sesta tappa del Prep Riccione Summer Jazz, con protagonista la violoncellista e cantante cubana Ana Carla Maza. Un’esibizione vibrante che ha trasformato la piazza in un palcoscenico a cielo aperto, confermando la carica travolgente della rassegna.



Ana Carla Maza è uno spirito libero. Il concerto ha iniziato con piano e percussioni che hanno steso un tappeto morbido sul quale Maza ha attaccato un brano melodico con il violoncello. Un inizio avvolgente durato tuttavia lo spazio di pochi minuti: già dal secondo pezzo il concerto ha cambiato tono. Il groove si è fatto più intenso e il viaggio per Cuba è partito. Il brano dallo swing molto bello ha raggiunto un apice ancora melodico, con lunghe note di violoncello, per chiudersi poi con un’intensità che ha rasentato i timbri del rock. Da applausi.

L'artista ha dimostrato fin dai primi minuti un carisma immediato. Ana Carla ha saputo trasmettere un’energia incredibile suonando, ballando e cantando. Anche nei brani più contemplativi, come quello sul popolo Quechua, ha tenuto benissimo il palco così come quando ha suonato Caribe o quando ha eseguito un solo di violoncello di altissimo livello, unendo tecnica e pura passione.

A metà concerto l’artista ha fatto alzare il pubblico in piedi che ha cominciato a ballare. L’atmosfera si è scaldata progressivamente. Tra i momenti più applauditi della serata spicca anche l’omaggio a Piazzolla, acclamato e suonato benissimo.

Gli ultimi brani sono stati una conga – Cha cha cha – serrata ed eseguita divinamente. Il pubblico ha partecipato con grande entusiasmo e per l’ultimo brano, mentre sta cantando il refrain, l’artista ha chiamato alcune donne in platea sul palco che, insieme a lei, hanno ballato l’ultimo brano, siglando un finale corale e spontaneo.

Un concerto così ha dato vita a una piazza: in fondo la musica cubana ci mette poco a farsi capire e ancora di meno a farsi apprezzare.





Questa sera, venerdì 31 luglio, Prep Riccione Summer Jazz presenta uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi del festival. Nella suggestiva cornice dell’anfiteatro del Parco degli Olivetani, il pianista Stefano Bollani, insieme alla regista e attrice Valentina Cenni, guiderà il pubblico in un originale ed esclusivo connubio tra cinema e parole intitolato “Tutta vita”. Non un semplice concerto, ma un viaggio multidisciplinare intimo e travolgente in cui le immagini prima e le note live poi si fondono insieme in un solo racconto, regalando una delle serate di punta del festival. L’ingresso allo spettacolo è a pagamento (biglietti disponibili su TicketOne.it).



