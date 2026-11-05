Alta Valmarecchia digitale Anche a Casteldelci installato un moderno Postamat

Il Postamat è dotato di moderni sistemi di sicurezza

Poste Italiane ha installato presso l’ufficio postale di Casteldelci, in via Castello 3/a, l’Atm Postamat; apparecchio dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore innovativo, con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di macchiatura delle banconote e una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione delle carte di credito. L'ufficio postale era già stato sottoposto a un restyling e ora è una sede "polis" con servizi postali, finanziari e di Pubblica Amministrazione. "Questo continuo inserimento di servizi fa sì che i cittadini dei piccoli centri, possono usufruire di piccole facilitazioni per la vita quotidiana come, per esempio, il servizio di richiesta e rinnovo passaporti; ad oggi sono circa 10 le richieste effettuate presso l’ufficio. A tutto ciò si aggiunge l’ Atm disponibile H 24 e di nuova generazione, con la possibilità, oltre ad erogare denaro, di effettuare anche altri importanti servizi senza dover recarsi agli sportelli. Questi servizi rappresentano per i piccoli centri, ma anche per il territorio circostante, un importante elemento di attenzione che cerca di contrastare la forte desertificazione bancaria", spiega Poste Italiane in una nota.

