Domenica 22 novembre Anche a Santarcangelo una camminata per dire "no" alla violenza sulle donne

La partenza alle 9 al Parco del Campo della Fiera

Proseguono gli eventi di “Votes for Women! Santarcangelo per le donne” in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne che ricorre mercoledì 25 novembre.

Domenica 22 novembre alle ore 9 dal Parco del Campo della fiera partirà la camminata contro la violenza sulle donne a cura di Camminata sportiva-Nordic walking Rimini Nord Asd: la partecipazione è a offerta libera.

Martedì 24 novembre Lorenza Ghinelli racconta Rosa Balistreri con lo spettacolo “Una voce in rivolta” in programma alle ore 21 al teatro Il Lavatoio. A cura di Rompi il Silenzio, la serata sarà con ingresso a offerta libera. Il giorno seguente, mercoledì 25 novembre alle ore 20,45 al C’entro Supercinema, i ragazzi e le ragazze dell’istituto Einaudi Molari porteranno in scena “Linea rossa” (ingresso libero). Lo spettacolo nasce da un laboratorio di scrittura scenica realizzato con i ragazzi e le ragazze del triennio: un percorso creativo e collettivo che ha trasformato idee, esperienze e riflessioni in teatro. Attraverso scene, parole e gesti lo spettacolo affronta il tema della violenza di genere, raccontandone le molteplici forme: dalle parole che feriscono al controllo, dalla discriminazione alla violenza fisica. Un viaggio tra emozioni e domande, perché riconoscere la violenza è il primo passo per contrastarla.

Le iniziative continueranno poi venerdì 27 novembre alle 21 al teatro il Lavatoio con lo spettacolo “Giocacasta” di Balletto civile/Michela Lucenti per la rassegna noninverno realizzata da Teatro Patalò. Lunedì 30 novembre alle ore 17 a Labo380 l’associazione Rompi il Silenzio, in collaborazione con Artai, propone “Plot twist: parliamo di consenso. Film, serie tv e relazioni: ma è davvero romantico?”, mentre il giorno successivo al C’entro Supercinema è in programma la proiezione della docu-serie “Saman – Le verità nascoste” promossa dall’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata della Provincia di Rimini nell’ambito della rassegna “Anticorpi: la Cultura contro le Mafie”.