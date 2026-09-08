Anche Rimini firma il nuovo Patto per il Lavoro, il Clima e l'Economia Sociale

Tra gli obiettivi, essere sostenibili accelerando la transizione energetica fino alla neutralità carbonica entro il 2050

Questa mattina (8 settembre) a Bologna l’assessora Valentina Ridolfi ha sottoscritto l’adesione del Comune di Rimini al nuovo Patto per il Lavoro, il Clima e l'Economia Sociale promosso dalla Regione Emilia-Romagna.

Rimini rafforza il proprio ruolo nella governance regionale entrando a far parte del nuovo quadro strategico condiviso "Insieme, con cura", il patto con cui l'Emilia-Romagna aggiorna al 2030 gli obiettivi di sviluppo sostenibile, lavoro di qualità e transizione ecologica già delineati nei precedenti accordi del 2015 e del 2020. L'adesione era stata approvata dalla Giunta comunale nel mese di agosto.

Con la firma del nuovo Patto per il Lavoro, il Clima e l'Economia Sociale, l'Amministrazione condivide formalmente principi, obiettivi strategici e metodo di collaborazione istituzionale indicati nel documento regionale.

Il nuovo Patto individua quattro obiettivi di fondo: crescere investendo su nuove generazioni e formazione, stare bene insieme garantendo diritti e servizi essenziali, generare lavoro e sviluppo di qualità, essere sostenibili accelerando la transizione energetica fino alla neutralità carbonica entro il 2050. Ad attraversare questi assi sono cinque priorità trasversali che vanno dalle pari opportunità alla legalità, dalla semplificazione istituzionale alla partecipazione delle comunità, fino all'agenda digitale.

Tra le novità principali del documento 2026 c'è l'ingresso dell'economia sociale come pilastro autonomo della strategia regionale, con l'annuncio di una Strategia dedicata basata su primato della persona, mutualismo e governance partecipativa. Il Patto valorizza inoltre il ruolo delle città nella programmazione territoriale, richiamando temi che toccano da vicino Rimini come il turismo sostenibile, la rigenerazione urbana, la mobilità e la resilienza ai cambiamenti climatici.

L'adesione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio comunale né vincoli giuridici immediati: eventuali interventi attuativi saranno regolati da futuri provvedimenti specifici. Il tavolo dei firmatari, diventerà uno spazio permanente di confronto con Regione e altri enti locali per il monitoraggio delle azioni e l'aggiornamento delle strategie nel tempo.