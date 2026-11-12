Maltempo Ancora piogge sul Riminese e venerdì 13 novembre è allerta meteo gialla

Saliscendi delle temperature, in calo nel weekend, poi di nuovo sopra le medie del periodo

Ancora maltempo nella giornata di domani (venerdì 13 novembre) sul Riminese. La protezione civile regionale ha messo un'allerta meteo gialla per criticità idrogeologica, idraulica, vento e stato del mare che riguarda anche il nostro territorio. Secondo le previsioni di Centro Meteo Emilia Romagna, la pioggia farà la sua comparsa tra metà mattina e prima parte del pomeriggio, con precipitazioni deboli o moderate, ma diffuse, che tenderanno a intensificarsi fino ad avere carattere di rovescio. Il maltempo persisterà fino a sera, quando le precipitazioni tenderanno a esaurirsi. I venti saranno inizialmente deboli da nord-ovest, poi in rotazione da nord-est con intensificazione nelle ore serali fino a raggiungere intensità moderata-forte, con raffiche di burrasca lungo la costa e in mare aperto. Sabato 14 novembre tempo in momentaneo miglioramento, con alternanza di sole a nuvole, ma intensificazione della nuvolosità in serata. Ancora piogge possibili sia domenica che all'inizio della settimana successiva. Le temperature tenderanno a scendere nel weekend, per poi risalire a inizio settimana, portandosi al di sopra delle medie del periodo.