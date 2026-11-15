Calcio Eccellenza girone B Futball Cava Ronco, prima vittoria: battuta la Sammaurese. Santarcangelo sconfitto dall'Osteria Grande

Il punto della 13esima giornata: piacevole pari tra Medicina e Valsanterno, Massa Lombarda espugna Cattolica

La 13esima giornata si è aperta con gli anticipi di ieri e con il big match vinto dal Rimini a spese del Castenaso. L'Imolese ne approfitta: regola 1-0 la Savignanese e si porta a -3 dal Castenaso secondo in classifica. Continua a volare la Fratta Terme, che supera 3-1 la Comacchiese grazie alle reti di Montesi, Spadaro e Crociati. Oggi (domenica 15 novembre) la sorpresa arriva da Forlì, con il Futball Cava Ronco che trova la prima vittoria in campionato, battendo 2-0 la Sammaurese. Giochi salvezza riaperti: il Santarcangelo sconfitto 3-1 dall'Osteria Grande scivola al penultimo posto in classifica. Per i bolognesi invece sei punti su sei con Novafeltria e Santarcangelo, Pietracuta agganciato a quota 12. Il Medicina Fossatone esce con un punto dal confronto con la vivace Valsanterno (2-2), finisce in parità anche Sanpaimola e Russi (1-1). Il Massa Lombarda trascinato da Malo supera 3-1 un San Marino in partita per oltre un'ora di gioco.

Futball Cava Ronco Forlì - Sammaurese 2-0

FUTBALL CAVA RONCO (4-2-3-1): Zauli - Sango (22' pt Pascucci), Brusi, Lambertini, Marzocchi - Adams, Bergamaschi - Deskhaj, Zammarchi (25' st Parlanti), Piancastelli - Boschi (45' st Magnani). A disp.: De Gori, Martoni, Franchini, Raggi, Casadei, Bartolini. All.: Candeloro.

SAMMAURESE (4-3-3): Cirongu - Donati, Lombardi (15' st Cangini), Scanagatta, Baiardi (1' st Ponticelli) - Volonghi, Santoni, Garavini (9' st De Vincenzo) - Mahrani (29' st Guerra), Merlonghi, Misuraca. A disp.: Ravaioli, Zammarchi, Ensini, Paganelli. All.: Benedetti.

ARBITRO: Visani di Faenza.

RETI: 10' pt Sango, 41' pt Boschi (rig.) AMMONITI: Cirongu.

Medicina Fossatone - Valsanterno 2-2

MEDICINA FOSSATONE (4-2-3-1): Aversa; Zucchini (17’ st Ferretti), Mazza, Monti, Aloisi; Fini (36’ st El Bouhali), Galassi; Rimini, Fernandi (22’ st Dalmonte), Barbaro (30’ st Giorgioni); Amaducci.A disp.: Maini, Cocchi, Fridhi, Lanzoni G., Valente. All.: Assirelli.

VALSANTERNO (4-3-2-1): Bracchetti; Castagnini R. (30’ st Benini); Alpi, Fiengo, Valentini; Pirazzoli, Strazzari (16’ st Abiba), Galanti (36’ st Penazzi); Simone (27’ st Maraschi), Bovo A.; Sona (44’ st Cavina). A disp.: Bovo, Lanzoni, Mazzini, Brisc. All.: Benazzi.

ARBITRO: Karim Chouiref di Piacenza.

MARCATORI: 8’ pt Sona (V), 41’ pt Rimini (MF), 43’ pt Amaducci (MF), 22’ st Galanti (V).

AMMONITI: Pirazzoli (V), Castagnini R. (V), Mazza (MF), Sona (V), Dalmonte (MF).

Recupero: 0’ pt, 0’ st.

Note: al 5’ st Alpi (V) sbaglia un calcio di rigore (parato).

Classifica

Rimini 36; Castenaso 27, Imolese 24, Valsanterno 23, Fratta Terme e Massa Lombarda 22; Sanpaimola e Savignanese 21, Comacchiese 19, Sammaurese 17, Novafeltria 16, Russi 14, Medicina Fossatone 13; Osteria Grande e Pietracuta 12; Futball Cava Ronco Forlì 5, Santarcangelo 4, San Marino -11 (San Marino 13 punti di penalizzazione, Sammaurese 6).