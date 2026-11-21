Videomessaggio social Angelini si ricandida a sindaca per Riccione: "Certa di aver fatto un lavoro innovativo"

"Ho avuto l’onore di unire e guidare una squadra straordinaria, dove esperienze civiche e politiche diverse hanno trovato una casa comune", le parole di Angelini

La sindaca Daniela Angelini annuncia ufficialmente la decisione di ricandidarsi alla guida della città di Riccione. Una scelta naturale, che nasce dal “legame profondo con i cittadini”, riconosciuti come “la vera forza e la primaria motivazione a proseguire” nel percorso amministrativo avviato negli ultimi quattro anni, accompagnata da una chiara apertura al confronto con “tutte le forze politiche e le realtà civiche interessate a costruire insieme il futuro della comunità”.

“Cari riccionesi, ho deciso di ricandidarmi a sindaca. Lo faccio con l’orgoglio di tutto ciò che abbiamo costruito insieme e con la forza di un progetto concreto e lungimirante per la Riccione di domani”, dichiara Daniela Angelini attraverso un videomessaggio diffuso sui propri canali social per rivolgersi direttamente alla cittadinanza. “Lo faccio da riccionese, prima ancora che da prima cittadina, con l’amore di chi ha questa città nel cuore e ne conosce ogni strada, ogni bisogno e ogni potenzialità. Lo comunico a voi cittadini perché siete la mia forza e la mia primaria motivazione a proseguire”.

Alla base della ricandidatura vi è, da parte di Angelini, "la certezza di aver compiuto un lavoro innovativo e imponente per lo sviluppo di Riccione, unita alla piena consapevolezza di quanto resta ancora da fare per completare il cambiamento avviato. Quando siamo partiti, dopo troppi anni di immobilismo, qualcuno si era rassegnato all’idea che certi progetti per Riccione restassero solo sogni”, spiega la sindaca. “In quattro anni abbiamo dimostrato che, se hai il coraggio di lavorare senza risparmiarti, i sogni diventano realtà. Abbiamo fatto molto più di quanto avevamo promesso”.



Nel tracciare il percorso verso le prossime elezioni, la prima cittadina valorizza l’importanza del lavoro collettivo e ribadisce la volontà di “continuare a costruire un progetto inclusivo, capace di valorizzare le forze politiche e le realtà civiche che hanno condiviso il percorso fino a oggi, ma anche di aprirsi a nuove energie, esperienze e sensibilità, per definire insieme le linee programmatiche del prossimo mandato”.

“Non l’ho fatto da sola - argomenta - ma ho avuto l’onore di unire e guidare una squadra straordinaria, dove esperienze civiche e politiche diverse hanno trovato una casa comune, lavorando insieme con generosità e spirito di servizio per un unico obiettivo: il bene di Riccione. È solo mantenendo chiaro questo obiettivo che potremo continuare a cambiare davvero la nostra città”.

La solidità raggiunta dall’amministrazione viene indicata come garanzia indispensabile per tutelare la città anche di fronte alle eredità più complesse del passato: “Ho affrontato con decisione un commissariamento che la giustizia ha definito ingiusto e che solo i cittadini hanno pagato. Oggi con la stessa determinazione affronto le conseguenze di una sentenza pesante che deriva dal passato, ma lo farò proteggendo i servizi e i progetti strategici per la città”.

"Oggi Riccione ha una rotta certa. Nei prossimi mesi completeremo le opere più importanti, che hanno avviato la rigenerazione della città, pronti alle nuove sfide per la Riccione che amiamo. Con gli stessi valori, con la stessa visione, con voi – conclude la sindaca rivolgendosi ai cittadini – continuiamo a sognare in grande. Perché insieme sappiamo come farlo accadere. Io ci sono, per Riccione”.



