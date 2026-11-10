Basket giovanile Angels/RBR, per Under 19 e Under 17 successi in rimonta

Al PalaSgr battute la Stamura Ancona e lo Stars Boilogna

E' stato un ottimo weekend per le formazioni giovanili d'Eccellenza Angels/Rbr: entrambe le squadre, infatti, sono state protagoniste di una super rimonta ai danni delle rispettive avversarie, con l'Under 19 che è riuscita nell'impresa di superare la Cab Stamura Ancona per 84-66 e l'Under 17 che, grazie a un secondo tempo da 54-32, ha avuto la meglio 85-71 sugli Stars Bologna. ù

Le due compagini clementine avranno la possibilità di dar continuità ai propri risultati positivi nel prossimo turno, quando l'U19 sfiderà al PalaSGR la Victoria Libertas Pesaro, lunedì 16 novembre alle 21, e l'U17 viaggerà a Cento per sfidare i padroni di casa della Benedetto 1964 'Cento, sabato 14 novembre alle 18:30.



Under 19 Eccellenza



Angels/Rbr-Cab Stamura Ancona 84-66 (11-20; 36-37; 59-50)

Angels/Rbr: Almasi 2, Trevisani, Tassani 17, Ugliola, Ruggeri 19, Valdinoci Benelli, Longo 2, Tura 2, Amaroli 11, Pennisi 2, Ricci 20, Della Chiesa 9. All: Tassinari

Cab Stamura Ancona: Sesti, Regini N.E, Bettinelli 19, Miranda Bosio 2, D’Astore, Virelles 2, Agbegninou 3, Roccheggiani 17, Pedrotti 22, Calzetti 1. All: Petitto

Lunedì 9 novembre, nella gara delle 21 al PalaSGR, l’Under 19 degli Angels Basket Santarcangelo ha battuto gli ospiti 84-66. Partono male i padroni di casa che subiscono l'aggressività e l'energia degli ospiti, finendo sotto di nove punti al termine del primo quarto (11-20), ma gli Angels reagiscono con un ottimo secondo quarto che frutta un parziale di 25-17 rientrando così negli spogliatoi a una sola lunghezza di distanza, sul 36-37. Il sorpasso è arrivato nel terzo periodo. Santarcangelo ha segnato 23 punti e ne ha concessi solo 13, portandosi sul 59-50 a dieci minuti dalla sirena con un'ottima frazione di Tassani.

Gli Angels hanno poi ampliato il vantaggio con un ultimo quarto da 25-16 grazie al dominio nel pitturato di Ricci, chiudendo a +18. Lorenzo Ricci ha guidato i realizzatori di Santarcangelo con 20 punti, seguito da Mattia Ruggeri (19), Alberto Tassani (17) e Nicola Amaroli (11). Thomas Della Chiesa ne ha aggiunti 9.



Under 17 Eccellenza

Angels/Rbr-Stars Bologna 85-71 (12-20; 31-38; 54-49)

Angels/Rbr: Berti, Crescenzio, Ceccarelli 6, Pivetti 8, Ndiaye 9, Bontempi 11, Petcov 5, Balducci 10, Luppino 15, Angelilli 7, Vergine, Del Core 14. All: Brugé

Stars Bologna: Zanasi 6, Tolomelli 8, Pareschi 19, Monti 7, Leuzzi 4, Evangelista 8, Hergenroether 2, Randi 3, Iandolo, Parmeggiani 2, Monari 12, Balogun. All: Fraboni

Sabato 7 novembre, alle 18, l’Under 17 degli Angels Basket Santarcangelo ha superato la Stars Bologna per 85-71 al Pala SGR. Gli ospiti sono partiti meglio, chiudendo il primo quarto sul 12-20 e conservando sette punti di vantaggio all’intervallo lungo (31-38).

Santarcangelo ha accorciato ancora nel terzo periodo, chiuso sul 54-59, e ha cambiato il corso della partita negli ultimi dieci minuti. Con un parziale di 31-19 gli Angels hanno ribaltato il punteggio e allungato fino al +14 finale grazie a una pressione a tutto campo asfissiante che ha generato tante palle recuperate e canestri facili in contropiede. Cristian Luppino è stato il miglior realizzatore degli Angels con 15 punti. In doppia cifra anche Giacomo Del Core (14), Simone Bontempi (11) e Niccolò Balducci (10).