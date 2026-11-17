Basket giovanile Angels/RBR: successi esaltanti per Under 19 e Under 17

La squadra di Tassinari vince il derby con Victoria Libertas Pesaro; quella di Brugè passa sul parquet della Benedetto 1964 Cento

Due derby e due vittorie per le formazioni giovanili d'Eccellenza Angels/Rbr, che si portano a casa altri punti importantissimi per un miglior piazzamento nei rispettivi gironi: l'Under 19 di coach Tassinari prevale 81-76, al PalaSGR, contro la Victoria Libertas Pesaro, mentre l'Under 17 riesce nel colpo in trasferta sul campo della Benedetto 1964 Cento, superata con il punteggio finale di 68-71. U17 che, nel prossimo turno, tornerà a giocare in casa, sfidando sabato 21 novembre alle 18 la Pall2014 Fulgor Fidenza. Impegno lontano dalle mura amiche, invece, per l'U19, ora seconda in classifica e chiamata a confermare l'ottimo andamento delle ultime giornate, lunedì 23 novembre alle 19, contro Basket Jesi Academy.



Under 19 Eccellenza



Angels/Rbr-Victoria Libertas Pesaro 81-76 (18-21; 39-34; 56-53)



Angels/Rbr: Almasi 14, Trevisani 2, Tassani 10, Luppino, Ugliola, Ruggeri 22, Longo 5, Tura, Amaroli 14, Pennisi 5, Ricci 2, Della Chiesa 7. All: Tassinari

Victoria Libertas Pesaro: Patrignani 9, Leonardi 4, Quattrini 6, Carnaroli, Merli 10, Moneti 14, Martinelli, Del Prete 4, Pegoli 6, Michelazzo 8, Sissoko 16, Piermaria N.E. All: Pentucci



La formazione gialloblù, terza in classifica alla vigilia, affronta una Pesaro seconda e reduce da un ottimo percorso stagionale. Gli ospiti partono meglio, chiudendo il primo quarto davanti 18-21, ma Santarcangelo reagisce nel secondo periodo, ribaltando il punteggio e andando all'intervallo lungo sul 39-34. La partita rimane equilibrata anche nella ripresa. Pesaro prova a ricucire lo svantaggio e il terzo quarto si conclude sul 56-53, lasciando tutto aperto per gli ultimi dieci minuti. Nel finale gli Angels riescono a mantenere il controllo del punteggio e a respingere i tentativi di rimonta degli avversari, chiudendo sul definitivo 81-76. A guidare l'attacco santarcangiolese è Mattia Ruggeri, miglior realizzatore con 22 punti, seguito dai 14 di Peyman Almasi e Nicola Amaroli. In doppia cifra anche Alberto Tassani, autore di 10 punti.

Un successo che conferma il buon momento del gruppo e assume un valore ancora maggiore considerando il precedente confronto diretto: dopo la sconfitta di tre punti nella gara d'andata, gli Angels si impongono con cinque lunghezze di vantaggio, ribaltando così anche la differenza canestri negli scontri diretti con Pesaro.



Under 17 Eccellenza



Benedetto 1964 Cento-Angels/Rbr 68-71 (11-22; 40-45; 60-57)



Benedetto 1964 Cento: Presley Italia 8, Pizzuto 4, Broccoli, Donizetti 2, Beqaraj 3, Carluccio 3, Iavarone 20, Minelli 2, Rossi 2, Haka 15, Vuksani, Bernabiti 9. All: Pasquetin



Angels/Rbr: Valdinoci Benelli, Crescenzio 2, Turci N.E, Pivetti 5, Ndiaye 5, Bontempi 10, Petcov 3, Ceccarelli 1, Luppino 18, Vergine 3, Angelilli 7, Del Core 17. All: Brugé



Successo esterno per l'Under 17 Eccellenza degli Angels Santarcangelo, che sabato 14 novembre supera la Benedetto 1964 Cento per 68-71, al termine di una partita combattuta e decisa negli ultimi minuti. Ottimo avvio dei ragazzi gialloblù, che impongono subito il proprio ritmo e chiudono il primo quarto avanti 11-22. Nel secondo periodo arriva la reazione dei padroni di casa, che riducono il distacco andando all'intervallo sul 40-45. Al rientro dagli spogliatoi Cento continua a spingere, aggiudicandosi anche il terzo quarto e portandosi avanti 60-57 a dieci minuti dalla sirena. Nell'ultimo periodo, però, Santarcangelo ritrova solidità, concede appena 8 punti agli avversari e col tiro da tre punti di Angelilli rimette la testa avanti sul 68-69 che, insieme all'ottima difesa successiva, consegna ai gialloblù la vittoria.

Sul piano individuale spiccano i 18 punti di Cristian Luppino e i 17 di Giacomo Del Core, entrambi determinanti nella produzione offensiva degli Angels. In doppia cifra anche Simone Bontempi, autore di 10 punti. Una vittoria importante per il gruppo, capace di reagire dopo il sorpasso avversario e conquistare due punti preziosi lontano da casa.

