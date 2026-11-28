Dal 29 novembre Anticorpi, la cultura contro le mafie: nove appuntamenti in sette Comuni del Riminese

Torna la rassegna promossa dall'Osservatorio sulla Criminalità Organizzata

Dal 29 novembre al 14 dicembre si tiene l'edizione 2026 di "Anticorpi. La cultura contro le mafie", la rassegna annuale promossa dall'Osservatorio sulla Criminalità Organizzata della provincia di Rimini, un coordinamento di enti e istituzioni la cui missione è civile e culturale: l'analisi, la prevenzione e la diffusione della cultura della legalità.

Il calendario si apre domenica 29 novembre a Riccione e prosegue con spettacoli, libri e docuserie a Cattolica, Bellaria-Igea Marina, Santarcangelo di Romagna, San Giovanni in Marignano e Misano, per chiudersi a Rimini con il seminario all'Università e con il film "Zustìssia".

Il programma di Anticorpi, diffuso tra i sette Comuni che compongono il coordinamento, traduce in azioni concrete le linee d'intervento dell'Osservatorio, utilizzando linguaggi culturali e forme di sensibilizzazione mirate a target specifici, dalle istituzioni alla cittadinanza, con un forte focus sulle scuole.

L'Osservatorio provinciale è composto dai Comuni di Bellaria Igea Marina, Rimini, Misano Adriatico, San Giovanni in Marignano, Cattolica, Riccione e Santarcangelo di Romagna e opera in stretta collaborazione con la Provincia di Rimini, la Camera Penale di Rimini e la Regione Emilia-Romagna.

Domenica 29 novembre a Riccione, allo Spazio Tondelli, alle 16 l'incontro "Restituire voce alle vittime: le parole e i gesti della Giustizia Riparativa" con la criminologa e mediatrice penale Michela Manganelli e Lorenzo Sciacca, direttore tecnico del centro di giustizia riparativa del Comune di Padova, promosso da Caritas Rimini e Cooperativa Il Gesto nell'ambito del progetto "Territorio per il Reinserimento". Ad aprire il pomeriggio i saluti dell’ assessora alla cultura del Comune di Riccione Sandra Villa.

Alle 17 va in scena "Era di maggio, Giovanni", lettura scenica di Federica Iacobelli, liberamente tratta dal romanzo "Per questo mi chiamo Giovanni" di Luigi Garlando, con Maria Laura Palmeri, la consulenza musicale di Daniele Furlati, la fisarmonica di Angelica Foschi e la regia di Giuditta Mingucci. Si tratta di un'anteprima italiana del monologo teatrale già pubblicato e rappresentato in Francia, prodotto da Riccione Teatro ed Elsinor – Centro di Produzione Teatrale. Lo spettacolo replica il 30 novembre alle 10 con una matinée per le scuole.

Il 30 novembre alle 20.45 la Biblioteca Comunale di Cattolica ospita la presentazione del libro "Storia dell'altra Italia. Dai bravi ottocenteschi alla strage di via D'Amelio" di Enzo Ciconte (Laterza, 2026), alla presenza dell'autore, di Piergiorgio Morosini, Presidente del Tribunale di Palermo, e di Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, con la moderazione della giornalista Sara Bucci. Con i saluti della sindaca di Cattolica Franca Foronchi e l’assessora alla legalità Claudia Gabellini.

Lo stesso giorno, alle 21, al Teatro Astra di Bellaria-Igea Marina, viene presentato il documentario di Ettore Zito "Non mi arrendo, la mafia non è un film", con il racconto dell'ex ispettore della DIA Pippo Giordano e l'introduzione del Sindaco Filippo Giorgetti. La proiezione è a offerta libera a sostegno del Premio Nazionale Legalità Pippo Giordano. Il documentario è stato oggetto di un'anticipazione del festival in collaborazione con l'Istituto Einaudi Molari di Rimini, dove l'assessore Francesco Bragagni, accompagnato dal regista Zito, ha incontrato gli studenti e firmato insieme a loro il lenzuolo della legalità, un'occasione per sancire simbolicamente un impegno comune tra l'amministrazione comunale e i presidi del territorio nella lotta alla mafia.

Il 1° dicembre alle 20.30 la Biblioteca A. Baldini di Santarcangelo di Romagna presenta la prima puntata della docuserie "Saman Abbas. La verità nascosta", prodotta da AuroraTv e distribuita da HBO Max, con la partecipazione degli ideatori e autori Carmen Vogani e Lorenzo Avola e i saluti degli assessori Filippo Borghesi e Angela Garattoni. L'appuntamento, realizzato in collaborazione con WEek CARE, la Settimana per la Cultura e la Cura della Solidarietà del Comune di Santarcangelo, affronta i temi della violenza, dei condizionamenti familiari e sociali e delle responsabilità individuali e collettive.

Il 3 dicembre, alle 10.30, il Laboratorio Aperto di Rimini, in via dei Cavalieri, ospita il convegno "I servizi di assistenza alle vittime di reato. Risposte ai bisogni di sicurezza dei cittadini", dedicato a esperienze, criticità e prospettive per i territori dell'Emilia-Romagna. Introduce e modera Gian Guido Nobili della Regione Emilia-Romagna; intervengono rappresentanti della Rete Dafne Italia e dei Comuni di Modena, Parma, Bellaria-Igea Marina, Reggio Emilia, Bologna e Ferrara, mentre Benedetta Polini dell'Università di Parma presenta i risultati del progetto Emilia-Romagna Victim Support. L'iniziativa è promossa da Regione Emilia-Romagna e Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia.

Il 4 dicembre alle 18 la Biblioteca Comunale di San Giovanni in Marignano presenta "L'antimafia parola per parola. Conoscere per resistere" (LiberEtà, 2026), il dizionario nato dall'alleanza tra studenti, pensionati e il magistrato Daniele Paci per spiegare con parole semplici i meccanismi e i linguaggi della criminalità organizzata. L'autore Roberto Battaglia e il magistrato Daniele Paci sono intervistati dalla giornalista Patrizia Lanzetti, con i saluti dell'assessora alla legalità Francesca Pieraccini.

Il giorno seguente, 5 dicembre alle 18, la Biblioteca Comunale di Misano ospita "La figlia del clan. Un cognome da nascondere, un destino da riscrivere" di Danilo Chirico (Piemme, 2026), storia di Giuseppina Pesce, tra le prime donne di 'ndrangheta a collaborare con la giustizia, con l'autore intervistato dal giornalista Stefano Rossini e la partecipazione di Libera Rimini. Apre la serata l’assessore alla Polizia Locale Filippo Valentini.

Il 9 dicembre alle 10.30 l'Aula magna dell'Università di Bologna, Campus di Rimini, accoglie il seminario interdisciplinare "Rimini, affari criminali e territorio: economia e diritto in dialogo". Dopo i saluti della direttrice del Campus Alessia Mariotti, del direttore del CAST Francesco Maria Barbini e del Sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti, dell’assessore alla legalità del Comune di Rimini Francesco Bragagni, Ivan Cecchini, coordinatore dell'Osservatorio, introduce gli interventi dei docenti Giovanni Battista Barillà, Alessandro Bondi, Andrea Mondini ed Enrico Amati, con la moderazione di Emanuela Randon.

La rassegna si chiude il 14 dicembre alle 21 alla Cineteca Comunale di Rimini con la proiezione di "Zustìssia" di Francesco Piras, con Michele Riondino, Fabrizio Ferracane, Paola Giannini, Jacopo Cullin e Geppi Cucciari, tratto dal libro "Io sono innocente" di Beniamino Zuncheddu e del suo avvocato Mauro Trogu. Il film, che racconta il caso di un uomo condannato all'ergastolo e assolto dopo 33 anni di carcere, affronta i temi dell'errore giudiziario, del diritto alla difesa e della responsabilità delle istituzioni. La serata, organizzata in collaborazione con la Camera Penale di Rimini. Si apre con i saluti dell’assessore alla legalità del Comune di Rimini Francesco Bragagni.