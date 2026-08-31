Anziano malato minacciato e aggredito dal figlio: "Dammi i soldi o non ti darò più respiro"

Nel Riminese, 74enne costretto a chiudersi in casa per sfuggire alle violenze

Un 74enne del Riminese, affetto da problemi cardiaci e altre patologie, sarebbe stato vittima per mesi di minacce, aggressioni e continue richieste di denaro da parte del figlio 33enne, presumibilmente destinato all'acquisto di stupefacenti.

L'uomo, terrorizzato, era arrivato a chiudersi a chiave in camera per proteggersi. In un episodio il figlio avrebbe colpito una porta a vetri, mandandola in frantumi e ferendo il padre al volto con le schegge: per lui una prognosi di 15 giorni.

Il 33enne avrebbe inoltre rivolto al genitore pesanti minacce, arrivando anche a prospettare di dare fuoco alla casa. Dopo l'allontanamento avrebbe continuato a perseguitarlo con messaggi minacciosi.

Su disposizione del Gip Andrea Falaschetti, per il giovane è stato disposto il divieto di avvicinamento alla vittima, con braccialetto elettronico, e il divieto assoluto di comunicare con il padre.