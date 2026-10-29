Arcigay Rimini, Emiliano Ciavatta nuovo presidente dopo 11 anni di Tonti

L’ex presidente diventa presidente onorario. Nel direttivo entrano tre nuovi componenti, mentre Ilaria Fiorini assume il ruolo di vicepresidente.

Dopo undici anni alla guida di Arcigay Rimini "Alan Turing", Marco Tonti lascia la presidenza. A raccogliere il testimone è Emiliano Ciavatta, già vicepresidente, eletto dal congresso che si è svolto nella sede del Centro Antidiscriminazioni LGBTQIA+ del Comune di Rimini. Il nuovo mandato durerà quattro anni.

Per Tonti, consigliere comunale e socio fondatore dell’associazione, arriva la nomina a presidente onorario. Era stato il primo presidente di Arcigay Rimini, nata nel 1995, e il riconoscimento vuole valorizzare il percorso compiuto in oltre un decennio alla guida del gruppo. Nel nuovo Consiglio direttivo è stata confermata Ilaria Fiorini, referente del Gruppo Trans & Non Binary, che diventa vicepresidente. Restano anche Gabriele Morri e Tomas Ceccarelli, mentre entrano Marco Gobbi, Alessia Neri e Attilio Della Corte.

Tra gli obiettivi del nuovo gruppo dirigente ci sono il potenziamento dello sportello antidiscriminazioni, la promozione di iniziative culturali e formative e il coinvolgimento di scuole, istituzioni e cittadini. L’associazione punta inoltre a rafforzare i gruppi tematici, considerati un punto di riferimento per gli incontri e la partecipazione della comunità LGBTQIA+ e delle persone alleate. "Vogliamo consolidare il lavoro costruito negli anni e rendere i nostri servizi sempre più efficaci e accessibili", dichiara Ciavatta, che richiama anche le minacce e gli insulti omofobi rivolti sui social a due ragazzi romagnoli dopo la pubblicazione di una foto in cui si baciavano. Episodi che, secondo il neo presidente, confermano la necessità di continuare a lavorare sulla cultura del rispetto e sulla libertà di vivere apertamente i propri affetti e la propria identità.