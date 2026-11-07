Scontri tra ultras Assalto al circolo dei tifosi del Cesena, in undici vanno a processo

L’episodio risale al 2 novembre 2024 a Bellaria: secondo l’accusa, un gruppo di ultras del Rimini avrebbe devastato il circolo Bellaria Monte, ferendo un uomo. Udienza fissata a febbraio

Spranghe, bastoni, catene e mazze da baseball. Sarebbero state queste le armi utilizzate da un gruppo di ultras del Rimini per assaltare, la sera del 2 novembre 2024, il circolo sportivo Bellaria Monte di via San Mauro, locale è frequentato da tifosi legati al Cesena. Per quell’episodio sono stati citati a giudizio undici uomini, chiamati a rispondere, a vario titolo, di danneggiamento e lesioni personali.

Secondo la ricostruzione della Procura, il gruppo avrebbe raggiunto il circolo con il volto coperto da cappucci, lanciando due torce accese nel cortile prima di colpire le vetrate con spranghe e bastoni. Una volta entrati, gli aggressori avrebbero danneggiato porte, vetrine e arredi, mentre alcune delle persone presenti sarebbero state colpite con gli stessi oggetti. Il bilancio dei danni è stato quantificato in circa 5mila euro. Durante l’azione sarebbero state danneggiate anche diverse auto parcheggiate nel piazzale vicino al circolo. Gli undici imputati, secondo l’accusa, avrebbero agito insieme ad altre persone non ancora identificate e con la partecipazione di due minorenni. Tra le contestazioni figura anche il porto di oggetti atti a offendere.

L’udienza predibattimentale è fissata per il 4 febbraio 2027 al Tribunale di Rimini. In quella sede si valuterà il prosieguo del procedimento.