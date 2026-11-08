IMPRESA ALLA MARATONA DI RAVENNA Atletica riminese protagonista: Moroni è seconda nei 42 km, Ceccolini prima tra le italiane nella mezza

Grandissima prova per le due atlete tra gli oltre 15mila partecipanti: Federica Moroni sfiora il successo d'argento, Sara Ceccolini centra l'ottavo posto assoluto dietro le sole atlete africane

Grande giornata per l’atletica riminese alla Maratona di Ravenna, che domenica ha richiamato oltre 15mila partecipanti. Federica Moroni ha conquistato uno splendido secondo posto nella gara femminile sui 42 chilometri, mentre Sara Ceccolini ha chiuso ottava assoluta nella mezza maratona, risultando la prima italiana al traguardo.

Moroni ha fermato il cronometro alle spalle della vincitrice Daniela Valgimigli, atleta lughese che con il tempo di 2h48'47" ha conquistato anche il titolo di campionessa italiana. Per la riminese un prestigioso secondo posto, con un distacco di appena un minuto e 9 secondi dalla vincitrice. Terza Denise Tappatà.

Ottima anche la prova di Sara Ceccolini nella Consar Ravenna Half Marathon: ottava assoluta con il tempo di 1h16'58", è stata la prima atleta italiana a tagliare il traguardo, alle spalle delle concorrenti africane che hanno occupato le prime sette posizioni.

Sara Ceccolini prima della partenza

Due risultati di rilievo che confermano ancora una volta la presenza delle atlete riminesi ai vertici delle principali competizioni podistiche nazionali.