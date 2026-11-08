Auto precipita per 30 metri nel fiume, grave un 21enne in via Montepetra

Dopo le prime cure sul posto, il 21enne è stato portato in ambulanza dal 118

Un ragazzo di 21 anni è stato ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente stradale al confine tra i comuni di Mercato Saraceno e Sogliano sul Rubicone: intorno alle 5.15 del mattino i vigili del fuoco sono intervenuti in via Montepetra, dove l'auto guidata dal giovane era uscita di strada e precipitata per circa 30 metri, fino a raggiungere l'alveo del fiume Savio. Dopo le prime cure sul posto, il 21enne è stato portato in ambulanza dal 118.