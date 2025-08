Avvocato truffa clienti con falsi investimenti in arte: indagato 50enne di Riccione

Prometteva guadagni sicuri e cause vinte: intascati oltre 130mila euro

Un avvocato 50enne di Riccione è indagato per truffa. Secondo l’accusa, avrebbe convinto alcune persone, tra cui suoi stessi clienti, a investire 67mila euro nell’acquisto di opere d’arte di noti artisti, promettendo facili guadagni tramite la mediazione di un “gallerista”. In realtà, si sarebbe tenuto il denaro senza acquistare nulla.

Tra il 2019 e il 2024, avrebbe inoltre truffato altri clienti dello studio legale, facendo credere falsamente nel buon esito di cause, decreti ingiuntivi e risarcimenti mai esistiti, ottenendo così ulteriori 72mila euro. In alcuni casi, i procedimenti non erano nemmeno iniziati.

L’indagato è assistito dall’avvocato Massimiliano Orrù del foro di Rimini. Le indagini preliminari condotte dalla Guardia di Finanza si sono concluse e si attende la fissazione dell’udienza.