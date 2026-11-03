Parla la Cisl Scuola Baby Vandali alla scuola media di Villa Verucchio, "Non è una semplice bravata"

Il segretario Scotto: "Manifestazioni di disorientamento tra le nuove generazioni"

"Il grave raid vandalico che nella notte di Halloween ha colpito la scuola secondaria di primo grado Pazzini di Villa Verucchio suscita profonda amarezza e merita una ferma condanna: non si tratta di una semplice bravata. La Cisl Scuola Romagna esprime solidarietà alla dirigente scolastica, ai docenti, al personale Ata, agli studenti e alle famiglie, tutti colpiti da un gesto che danneggia non solo gli ambienti scolastici ma anche il lavoro e l'impegno di chi ogni giorno li vive e li rende luoghi di crescita". Così Sergio Scotto, segretario Cisl Scuola Romagna ambito territoriale di Rimini, che inquadra la vicenda all'interno di un fenomeno ben più ampio: “Fermo disappunto a quanto accaduto, le responsabilità dei fatti vanno accertate ma le stesse testimoniano che ci troviamo di fronte a manifestazioni di profondo disorientamento tra le nuove generazioni, segnali d'allarme che purtroppo continuano a manifestarsi con regolarità nel contesto nazionale come in quello locale. Istituti e aule non possono essere usate come ammortizzatore di quelle tensioni che maturano fuori dalle loro mura. Gesti simili fanno male a tutti, ma non possiamo far finta di non vedere cosa c’è dietro e considerarli semplici atti vandalici rischia di essere un errore di prospettiva”. "La scuola - argomenta Scotto - non è soltanto il luogo in cui si acquisiscono conoscenze, ma anche spazio di incontro e formazione, dove si impara a rispettare gli altri, le regole e ciò che appartiene alla collettività e danneggiare un istituto significa colpire un patrimonio di tutti in quanto dietro quelle aule ci sono il lavoro degli insegnanti, la professionalità del personale Ata e l'impegno dei dirigenti scolastici, ma soprattutto il diritto di ragazze e ragazzi a frequentare ambienti dignitosi, sicuri e accoglienti".

L'accaduto richiama il valore dell'alleanza educativa tra scuola e famiglia: "I genitori sono interlocutori fondamentali nel percorso di crescita dei figli e il loro sostegno all'attività educativa degli insegnanti è indispensabile. Non possono esserci contrapposizioni: scuola e famiglia devono poter dialogare, condividere responsabilità e trasmettere ai giovani il valore del rispetto e della convivenza civile". Educare però, è il monito del sindacalista, "non è un compito che riguarda soltanto queste due realtà. Anche le istituzioni e il territorio devono contribuire, creando occasioni di confronto, socialità e partecipazione. La prevenzione del disagio giovanile e la promozione di comportamenti responsabili richiedono attenzione costante e un impegno condiviso".

"Come Cisl Scuola Romagna riteniamo importante che questo episodio non si esaurisca nell'indignazione di questi giorni; deve diventare un'occasione per riaffermare il ruolo della scuola nella società e riconoscere il valore di chi vi lavora. Docenti e personale Ata non svolgono soltanto un servizio, ma contribuiscono ogni giorno alla formazione dei cittadini di domani. Auspichiamo che gli ambienti danneggiati possano essere ripristinati rapidamente e che studenti e personale possano tornare a vivere la scuola nella piena serenità. La scuola è di tutti! Rispettarla e proteggerla significa riconoscere tanto il valore dell'istruzione, del lavoro di chi vi opera quanto il futuro delle nuove generazioni", chiosa Scotto.