Balera Verdemare chiude la stagione a Riccione con “Anna e Stefano”

Domani sera, mercoledì 26 agosto, piazzale Aldo Moro ospita l’ultimo appuntamento del format itinerante del Comune

La carica di simpatia e divertimento di Balera Verdemare è pronta a regalare a Riccione l’ultima, attesissima serata di chiusura della stagione. Il format itinerante del Comune, che ha fatto ballare turisti e residenti, dà appuntamento a domani sera, mercoledì 26 agosto, nella splendida cornice di piazzale Aldo Moro, per un’altra serata tutta da ballare.

Dopo aver attraversato ogni lunedì i quartieri della città, portando gioia, ritmi senza tempo e un forte senso di comunità, la rassegna chiude il suo viaggio 2026 celebrando la tradizione del liscio e della musica popolare sotto il cielo estivo. A firmare la colonna sonora di questo gran finale sarà la coppia simbolo della musica da ballo nostrana: il duo “Anna e Stefano”. Compagni nella vita oltre che sul palcoscenico, forti di oltre quarant’anni di carriera alle spalle, i due artisti torneranno a far scatenare il pubblico salutando la stagione estiva con la loro inconfondibile energia. Il loro repertorio, pur affondando le radici nel folklore romagnolo più autentico, spazierà con disinvoltura tra sonorità e generi diversi, capaci di coinvolgere sia i ballerini provetti sia chi vuole semplicemente godersi una serata di spensieratezza.



