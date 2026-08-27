Basket A2, Dole: ecco l'esterno Cody Demps

Un giocatore dotato di grande talento offensivo, in grado di segnare tanto in area, grazie al suo arresto e tiro, quanto dall’arco

È un vero e proprio colpo da oltreoceano quello che completa il roster di Rbr: Cody Demps è un nuovo giocatore della Dole Rimini.Esterno atletico e fisico (195 cm per 88 kg), Demps è un giocatore dotato di grande talento offensivo, in grado di segnare tanto in area, grazie al suo arresto e tiro, quanto dall’arco. Lo statunitense è inoltre estremamente versatile, un autentico swingman capace di ricoprire diversi ruoli sul parquet: da entrambi gli spot di ala a quello di guardia, fino al playmaker grazie alla sua capacità di facilitare il gioco per la squadra ed ha anche un' ottima attitudine a rimbalzo. Il grande entusiasmo messo in campo è poi un’altra delle doti che lo hanno contraddistinto nella sua lunga carriera trascorsa nelle prime leghe in Europa, Asia e America.Nato il 2 dicembre 1993 a Elk Grove, in California, Demps trascorre la sua carriera a livello giovanile tra la Pleasant Grove High School e i Sacramento State Hornets in NCAA: nel quadriennio collegiale, ha sempre aumentato il proprio score personale, fino a raggiungere i 12 punti, 4,5 rimbalzi e 4,7 assist di media nell’ultimo anno. L’esordio a livello senior arriva nel 2016 nelle fila dei Reno Bighorns, squadra di G-League, con la quale segna 331 punti in 45 presenze nella stagione da rookie. Resta con la squadra affiliata ai Sacramento Kings anche nelle stagioni successive, con la squadra trasferitasi a Stockton, e si fa notare con una stagione 2019-2020 da 14,3 punti e 5 rimbalzi, che gli valgono addirittura la chiamata NBA a Sacramento.

Arriva poi una parentesi con l’allora neonata franchigia della G-League Ignite, dove fa da mentore ad alcuni dei giovani più promettenti del panorama nordamericano, prima di passare oltreoceano, più precisamente in Israele, dove trascorre quattro dei successivi cinque anni di carriera tra Hapoel Beer Sheva (media di 15,3 punti da esordiente in Europa nel 2021-2022), Elitzur Netanya (10,4 punti e 4,2 rimbalzi con il 44% da tre nel 2024-2025) e, infine, ancora una volta Hapoel Beer Sheva, la sua casa anche nell’ultima annata sportiva, che Demps ha chiuso con ottime medie: 14 punti, 4,4 rimbalzi e 3,5 assist con il 45% dal campo e quattro partite da almeno 20 punti, tra cui quella da 27 contro il Bnei Herziliya e quella da 20 punti, 6 rimbalzi e 7 assist contro il team di Eurolega dell’Hapoel Tel Aviv. In carriera Demps vanta anche esperienze nei maggiori campionati asiatici, ma soprattutto qualche apparizione nella celeberrima nazionale statunitense: con la maglia del Team USA, infatti, il californiano ha preso parte alle qualificazioni ai Mondiali 2023, contribuendo al raggiungimento della competizione iridata.



Il Direttore generale della Dole Renato Nicolai commenta così la firma del nuovo esterno biancorosso: “È stata una trattativa lampo: Cody aveva offerte dalla serie A italiana e da altre prime leghe europee: ha scelto Rimini perché fermamente convinto delle potenzialità del club e della squadra. Ci tengo a ringraziare il presidente Maggioli e tutti i membri del Cda per l’ennesimo, importante sforzo: siamo convinti di aver portato a Rimini un giocatore di categoria superiore, che si inserirà perfettamente nel nostro gruppo e farà entusiasmare i nostri tifosi”.



Demps indosserà la canotta numero 93 della Dole Rimini.