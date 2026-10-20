Basket DR2, Riccione fa il colpo a Russi. Hurrà Bellaria
Succssi anche di basket 2000 sui Tigers Forlì e di Bellaria su Compagnia dell'Albero. Exploit Coriano
Risultati e classifica del girone F del campionato DR2
SPORTING CLUB CATTOLICA – VILLANOVA BASKET 44 – 72 (14-14; 25-33; 37-61)
Cattolica: Siboni 3, Perazzini 3, Bacchini, Broccoli, Morandi 2, Spadoni 3, Di Sciullo 4, Simoncini Fuzzi 6, Siracusa 18, Curti 1, Vincenzetti 2, Bernardini 2. All. Cotignoli.
Villa Verucchio: Bronzetti 2, Deluca 5, Buo 9, Zannoni 15, Di Giacomo 11, Montemaggi 2, Tamburini 5, Mussoni, Cameli 7, Campidelli 1, Bollini 15. All. Ravello.
GRIFO BASKET 1996 – LIVIO NERI 86 – 48 (18-7; 42-19; 71-32)
Grifo Imola: Resta 15, Melandri 4, Succi 14, Boero 9, Franchi 1, Albonetti 21, Frassineti 8, Franzoni 4, Idrizaj 8, Ceccolini 2. All. Vespignani.
Cesena: Zampa 1, Lucchi, Matteucci 2, Ricci 6, Soglia, Castagnoli 1, Zaccarini 10, Rufolo 3, Scaccabarozzi 13, Montanari 2, Orioli, Capellan 10. All. Neri.
BASKET 2000 – TIGERS BASKET 2014 72 – 66 (21-15; 34-33; 54-50)
San Marino: Palmieri 13, Stefanelli, Falcioni 4, Ronci 19, Merlini, Lettoli 3, Raschi 17, Riccardi 16, Liberti, Fiorani, Taddei ne, Onofri. All. Del Bianco.
Forlì: Gardini 2, Bocchini 13, Coralli 4, Ruffilli, Goracci 14, Sanzani 3, Poni 2, Guaglione 2, Troisi 22, Petrini 4, Foschi. All. Valgimigli.
BASKET CLUB RUSSI – BASKET RICCIONE 67 – 72 (11-19; 39-40; 50-60)
Russi: Barlotti 3, Rosetti 10, Bamba 11, Omorodion 7, Ceccarelli, Pirini, Venturini M. N. 3, Ravaioli 14, Galletti 13, Denti 4, Brignani 2, Montanari. All. Venturini M.
Riccione: Del Fabbro 28, Komolov 14, Ka 12, Casadei Massari 5, Calegari 4, Bacchini 4, Maioli 3, Martini 2, San Martini, Gardini. All. Brienza.
BELLARIA BASKET – COMPAGNIA DELL’ALBERO 64 – 49 (16-10; 30-25; 50-30)
Bellaria: Rossi 3, Innocenti 1, Naccari 6, Morara 12, Del Turco 23, Guarnaccia 11, Lucchi 2, Shehi 2, Torroni 3, Capucci 1, Guidi, Prati. All. Evangelisti
Ravenna: Licchetta 6, Bomben 9, Kertusha 4, Polyeshchuk 8, Chiarini, Giroldi, Mularoni 14, Saviotti 5, Matrone 2, Cavallari, Costantini 1, Thiam. All. Senni.
A.I.C.S. BASKET – SAFETY CAR LIONS 58 – 80 (14-14; 24-36; 35-56)
Aics Forlì: Adamo 24, Sirri 2, Perugini 5, Bosi 6, Maltoni, Gasperini 2, Giunchi 1, Scozzoli 4, Squarcia 4, Quercioli 2, Ricci 4, Saragoni 4. All. Iarocci.
Coriano: Vettori 21, Giuliani, Dellarosa 2, Malagrida, Ghiggini 1, Russu 8, Ramilli 8, Raffaelli 10, Bedetti 12, Jovanovic 5, Botteghi 13, Ottaviani. All. Middleton.
CLASSIFICA Tigers Villa Verucchio, Riccione, Basket 2000 San Marino 4; Russi, Compagnia dell’Albero Ravenna, Bellaria*, Grifo Imola, Lions Coriano 2; Livio Neri Cesena*, Cattolica, Tigers Forlì, Aics Forlì 0.